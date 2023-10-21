Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Cumhuriyeti’in 100. yılına özel koreografi

Beşiktaş derbisi öncesi, Galatasaray taraftarı tarafından hazırlanan koreografi gösterisi büyük ilgi gördü. Bu özel gecede, Mustafa Kemal Atatürk'ün ses kaydı statta yankılandı.

"Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" Tezahüratıyla Birlik Mesajı

Koreografi sırasında, Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları, ortak bir duyguyla "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" tezahüratını yaptılar. Bu an, sporun birleştirici gücünü ve milli duyguları tekrar hatırlattı.

Ulu Önder'in Görsel Şöleni Statta Yer Aldı

Stadyumun kale arkasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devasa portresi göze çarptı. Bu etkileyici portrenin altında ise “Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yüceltecek olan sizlersiniz” cümlesiyle duygusal bir mesaj verildi.

Maraton tribünü, karton afişlerle süslendi. “İlelebet Cumhuriyet” ve “1923-2023” yazılı kartonlarla Cumhuriyetin 100. yılına özel bir vurgu yapıldı. Ayrıca, “Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır” mesajını taşıyan pankart da tribünde yerini aldı.

Galatasaraylı taraftarlar, bu özel gece için büyük bir çaba gösterdi. Organizasyonda kullanılan 32 bin adet karton ve 3500 metre uzunluğundaki pankartla taraftarların emeği gözler önüne serildi.