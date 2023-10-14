Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olan Galatasaray - Beşiktaş derbisi, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında futbolseverlere unutulmaz bir mücadele sunacak. Taraftarlar, millî aranın ardından kulüp futbolunu özlemişken, bu dev karşılaşma heyecanla bekleniyor.

Okan Buruk mu, Burak Yılmaz mı? Mauro Icardi mi, Vincent Aboubakar mı?

Her derbide olduğu gibi, bu kez de kritik sorular gündemi meşgul ediyor. Galatasaray'ın başında Okan Buruk mu olacak, yoksa Beşiktaş'ı yönlendiren isim Burak Yılmaz mı? Öte yandan gol krallığı yarışında Mauro Icardi mi, Vincent Aboubakar mı öne çıkacak? Bu soruların yanıtı, derbinin gidişatını belirleyecek.

Galatasaray Beşiktaş derbi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray, şampiyonluk yolundaki en büyük rakiplerinden Beşiktaş'ı ağırlıyor. Mücadele 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak. İstanbul'un futbol kalbindeki Rams Park'ta oynanacak olan bu müthiş karşılaşma, beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş'ın Hazırlıkları Devam Ediyor

Beşiktaş, bu zorlu mücadeleye hazırlanıyor. Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Galatasaray deplasmanı öncesinde, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yoğun bir antrenman programı uygulanıyor. Teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetimindeki idmanı asbaşkan Emre Kocadağ da yakından takip ediyor.

Antrenmanlar kondisyon ve taktik ağırlıklı geçiyor. Futbolcular, ısınma koşuları, pas antrenmanları ve dar alanda taktik çalışmalarla form tutuyorlar. Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürürken, yarın izin yapacak ve 16 Ekim Pazartesi günü saat 11.00'de yapacakları antrenmanla çalışmalara devam edecek.