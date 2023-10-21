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Galatasaray 2-1 Beşiktaş Maç Özeti Bein Sports

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında gerçekleşen büyük Galatasaray Beşiktaş derbi maçı Galatasaray'ın 2-1'lik zaferiyle sona erdi. 21 Ekim 2023 Cumartesi Galatasaray Beşiktaş maç özeti izle bein sports GS BJK golleri izle youtube

Galatasaray 2-1 Beşiktaş Maç Özeti Bein Sports
YAŞAM
Yayın Tarihi : 21-10-2023 21:02

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında gerçekleşen büyük Galatasaray Beşiktaş derbi maçı  Galatasaray'ın 2-1'lik zaferiyle sona erdi. 21 Ekim 2023 Cumartesi Galatasaray Beşiktaş maç özeti izle bein sports GS BJK golleri izle youtube

Galatasaray, 26. dakikada Mauro Icardi ile skoru 1-0'a getirdi. Icardi, Colley'e çarpan topu önünde buldu ve Mert Günok'u yerden bir vuruşla geçerek topu ağlara gönderdi.

Beşiktaş'ta günün en büyük sürprizi 30. dakikada geldi. Mert Günok, ceza sahası dışında elle oynadığı için direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu olayın ardından Beşiktaş'ta Milot Rashica'nın yerine kaleci Ersin Destanoğlu oyuna dahil oldu.

İkinci Yarıda Gerçekleşenler

Beşiktaş, 46. dakikada Gedson Fernandes ve Baktiyor Zaynutdinov'un yerine Alex Oxlade-Chamberlain ve Arthur Masuaku'yu sahaya sürdü.

Derbinin en önemli anlarından biri 69. dakikada gerçekleşti. Beşiktaş, Valentin Rosier'in sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Chamberlain'in golüyle skoru 1-1'e getirdi.

Daha sonra 83. dakikada Mauro Icardi penaltıdan attığı golle Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirleyen gol oldu.

Maçın Öne Çıkan Anları

Beşiktaş'ın 90. dakikada kaçırdığı önemli bir gol pozisyonu vardı. Rebic'in pasıyla Muslera'yı geçen topa arka direkte Rosier tam anlamıyla dokunamadı. 89. dakikada Rebic, topu tribüne yolladığı için sarı kartla cezalandırıldı.

Galatasaray'da ise 85. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve Lucas Torreira oyundan alındı. Onların yerine Ndombele ve Kerem Demirbay oyuna dahil oldu.

Öne Çıkan Oyuncu Performansları

Maçın yıldızı Mauro Icardi oldu. Attığı iki golle takımına 3 puanı getiren oyuncu, derbinin en etkili ismi oldu. Öte yandan, Mert Günok'un kırmızı kartı, Beşiktaş için maçın kaderini değiştiren bir diğer önemli an oldu.

Kerem Aktürkoğlu ve Valentin Rosier, hızlarıyla ve etkili oyunlarıyla dikkat çekti. Özellikle Rosier'in asisti, Beşiktaş'a beraberlik golünü getirdi.

Bu zorlu derbi, Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Her iki takımın da kıyasıya mücadele ettiği karşılaşma, futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşattı.

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