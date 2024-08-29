Gaddar'ın yıldızı İnci Taneleri dizisine transfer oldu!

BKM'nin Kanal D için çektiği ve büyük bir hayran kitlesi kazanan "İnci Taneleri" dizisinin yeni sezon çekimleri için geri sayım başladı! 3 Eylül'de start alacak olan 2. sezon çekimleriyle, dizi hayranları yeniden ekran başına kilitlenecek.

Geçen sezon Dilber (Hazar Ergüçlü) karakterinin dansları ve Azem'in (Yılmaz Erdoğan) başına gelen olaylarla büyük yankı uyandıran dizi, bu yıl da sürprizlerle dolu olacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Diziye yeni katılan isimlerden biri ise etkili oyunculuğuyla tanınan Aytek Şayan. Şayan, dizide polis Veli karakterine hayat verecek. Aytek Şayan, son olarak Gaddar dizisinde Gürkan adlı bir polisi canlandırarak beğeni toplamıştı.

Geçtiğimiz günlerde Bestemsu Özdemir'in kadroya katıldığı haberi sonrası, Şayan'ın da ekibe dahil olmasıyla "İnci Taneleri"nin yeni sezonunda heyecan dozunun daha da artacağı tahmin ediliyor. Şimdi gözler, 2. sezonun yayın tarihi ve yeni karakterlerin hikâyeye nasıl entegre edileceğinde!

"İnci Taneleri", dramatik hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonda da adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor.