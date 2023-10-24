Gaddar'ın başrol kadın yıldızı kim?

FOX kanalı için hazırlanan "Gaddar" dizisi, Ay Yapım tarafından Aralık ayında izleyiciyle buluşturulmayı hedefliyor. Dizi, askerden döndükten sonra kiralık bir katil haline gelen Levent karakterine Çağatay Ulusoy'un hayat vereceği bir yapım olarak önplana çıkıyor. Dizi aynı zamanda Onur Saylak'ın canlandırdığı acımasız karakter "Müdür" ve Fatih Berk Şahin'in Levent'in erkek kardeşi Rüzgâr rolünü içeriyor.



Levent'in büyük aşkı Aydan karakterini kimin canlandıracağı ise henüz belirsiz. Bu rol için Neslihan Atagül, Sinem Ünsal gibi ünlü isimler aday gösterilmiş olsa da, son dönemde Melisa Şenolsun'un adı ön plana çıkıyor.





Levent'in askere giderken kendisini bekleyeceğine dair söz verdiği Aydan karakteri için ise Sümeyye Aydoğan'ın ismi geçiyor.

"Gaddar" dizisi için yeni bir adayın mı seçileceği yoksa mevcut adaylar arasından bir oyuncuyla mı anlaşma sağlanacağı hala belirsiz.