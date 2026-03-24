Futbolcu Cinayetinde 7 Tutuklama: Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Başka İsimler Cezaevinde!

İstanbul'da futbolcu Kubilay Kundakçı'nın ölümüyle sonuçlanan kanlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada çok önemli kararlar alındı. Adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden aralarında şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. İş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu savcılık ifadesinin ardından serbest kalırken, Aleyna'nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Türkiye'nin konuştuğu olayda, kilit isim Kalaycıoğlu'nun emniyetteki itirafları ise kan donduran detayları ortaya çıkardı.

Toksik İlişki ve Şiddet İddiaları

Aleyna Kalaycıoğlu, ifadesinde eski sevgilisi rapçi Vahap Canbay ile yaşadığı süreci "mutsuz ve toksik bir ilişki" olarak tanımladı. Ünlü şarkıcı, aylık gelirinin 250 bin lira olduğunu belirterek geçimini müzikten sağladığını ifade etti. İlişkisi boyunca hem fiziksel hem de psikolojik şiddet gördüğünü öne süren Kalaycıoğlu, Canbay'ın kendisini sektörden silmekle ve köpeklerine zarar vermekle tehdit ettiğini dile getirdi. Annesiyle görüşmesinin yasaklandığını ve sürekli bir baskı altında yaşadığını anlatan genç yıldız, bu zorlu sürecin ayrılıkla sonuçlandığını belirtti.

Cinayet Anının Tüm Detayları

Olay gününe dair ayrıntıları paylaşan Kalaycıoğlu, yeni sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile Ümraniye’deki stüdyoya gittiklerini anlattı. Eski sevgilisi Vahap Canbay’ın kendisini "Eğer bir ilişkin varsa seni de kendimi de öldürürüm" diyerek tehdit ettiğini iddia etti. Hayatını kaybeden futbolcu Kubilay Kundakçı'nın ise ikiliyi barıştırmak amacıyla olay yerine geldiği öğrenildi. Stüdyo önünde bekleyen Canbay’ın aracını fark ettiklerinde büyük korku yaşadığını belirten Aleyna, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun konuşmak için araçtan indiğini söyledi.

Silahın Patladığı O Dehşet Dakikaları

İfadesinde saldırı anını anlatan Kalaycıoğlu, Alaattin’in aracın camına vurarak "Kızı rahat bırak" dediğini belirtti. Tartışma sırasında silahın ateşlendiğini ve büyük bir şok geçirdiğini söyleyen şarkıcı, olay yerinden uzaklaştıktan sonra taksiyle kaçtığını ifade etti. Emniyet birimlerinin titiz çalışması sonucu yakalanan şüpheliler, "kasten öldürme" ve "suçluyu kayırma" gibi suçlamalarla hakim karşısına çıktı. İzzet Yıldızhan'ın da aralarında bulunduğu grubun tutuklanması, magazin ve spor camiasında geniş bir yankı uyandırdı.