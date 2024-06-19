Furkan Palalı ve Ezgi Eyüboğlu aşk dolu anlarıyla Bozburun'da görüntülendi

Bozburun tatilinde bir araya gelen Furkan Palalı ve Ezgi Eyüboğlu, aşklarını daha da pekiştirdi. Palalı, sevgilisi Eyüboğlu'na duygularını öpücüklerle ifade etti.

Furkan Palalı ve Ezgi Eyüboğlu aşk dolu anlarıyla Bozburun'da görüntülendi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-06-2024 12:37

Oyuncu Furkan Palalı, uzun süredir aşk yaşadığı meslektaşı Ezgi Eyüboğlu ile yaz sezonunu açmak için Bozburun'a gitti. Çift, konakladıkları otelin plajında görüntülendi ve romantik anlarını paylaştı.

Ezgi Eyüboğlu, kırmızı bikinisiyle plajda güneşlenirken, şapka ve güneş gözlüğüyle kombin yaptı. Gün boyunca güneşin keyfini çıkaran çift, samimi anlar yaşadı. Palalı, sevgilisi Eyüboğlu'na defalarca öpücükler kondurdu, aşk dolu dakikalarını plajda paylaştılar.

Görüntülendiklerini fark eden çift, kameralara yakalanınca Palalı, sevgilisi Eyüboğlu'na pareosunu uzatarak onu korumak istedi. Sonra birlikte plajı terk eden çift, romantik anlarını objektiflere böyle yansıttı.

Furkan Palalı ve Ezgi Eyüboğlu'nun Bozburun'daki bu tatili, aşklarını ve mutluluklarını dolu dolu yaşadıklarını gösterdi. Çiftin romantik anları, hayranlarını da oldukça etkiledi.

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