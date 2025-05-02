Furkan Andıç'tan Aybüke Pusat’a romantik sözler: “Cömert bir aşığım”

Furkan Andıç ve Aybüke Pusat çiftinin aşkı, her geçen gün daha da sağlamlaşıyor. 2019 yazında “Her Yerde Sen” dizisinde birlikte rol alan ikili, ekran uyumlarını gerçek hayata taşıdı. O dönem başlayan yakınlaşmaları kısa sürede aşk dedikodularına yol açmıştı. Zamanla gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, sonunda ilişkilerini doğruladı.

Aşklarını sessizce ama derin yaşıyorlar

İlk kez geçtiğimiz aylarda birlikte çekilmiş bir fotoğraf paylaşan Aybüke Pusat, bu kareye yalnızca bir gül emojisi ekleyerek dikkatleri üzerine çekmişti. Bu paylaşım, ikilinin aşkını ilan ettiği an olarak yorumlandı. Çiftin hayranları, bu sade ama anlamlı paylaşımı uzun süre konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Furkan Andıç, Saba Tümer’in YouTube programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan yakışıklı oyuncu, Aybüke Pusat ile ilişkisine dair soruları yanıtladı. “İlişkinizi nasıl bu kadar gözlerden uzak tutuyorsunuz?” sorusuna içtenlikle yanıt veren Andıç, “Biraz da özelimiz kalsın istiyoruz” diyerek, ilişkilerine dış müdahale istemediklerini vurguladı.

“Biz magazin insanı değiliz”

Furkan Andıç, magazinden uzak bir hayat sürdüklerini belirterek şöyle konuştu:

“Çok gece hayatı olan insanlar değiliz. Elbette arada dışarı çıkıyoruz ama özellikle gizlenmek ya da tam tersi göz önünde olmak gibi bir derdimiz yok. Biz sadece anımızı yaşıyoruz. İlişkinin dengesini de birlikte kuruyoruz.”

“Cömert bir aşığım”

Sohbet ilerledikçe konular aşka geldi. “Nasıl bir aşıksın?” sorusunu gülerek karşılayan oyuncu, tek kelimeyle yanıtladı: “Cömert”. Bu cevabın ardından ilişkideki tavrını da detaylandıran Andıç, şu ifadeleri kullandı:

“Ben insanların mutlu olmasından mutlu olan biriyim. Sevdiğim insanın da mutlu olması benim için çok değerli. O yüzden elimden gelenin en iyisini yaparım.”