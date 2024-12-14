Furkan Andıç'ın yeni projesi belli oldu

TRT’nin dijital platformu Tabii, yeni projeleriyle izleyiciyi heyecanlandırmaya devam ediyor. Serdar Öğretici’nin yapımcılığını üstlendiği ve Emrah Aguş’un yazıp yönettiği “Muhabir” adlı yeni dizinin hazırlıkları hızla sürüyor. Başrollerde Furkan Andıç ve Ahmet Kürşat Öçalan yer alacak.

Dizide, küçük bir haber kanalında çalışan Uğur ve Bekir adında iki muhabirin mesleklerinde yükselmek isterken başlarından geçen komik olaylar ele alınacak. Bekir karakterini son dönemin popüler isimlerinden Furkan Andıç canlandırırken, Uğur karakterine ise "Gibi" dizisinde Ersoy rolüyle büyük beğeni toplayan Ahmet Kürşat Öçalan hayat verecek.

10 bölümden oluşacak olan “Muhabir” dizisinin çekimlerine ocak ayı sonunda başlanması planlanıyor. Çekimlerin, “Gibi” dizisinin 6. sezon çekimlerinin tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor.

Tabii’nin güldürü türündeki bu yeni projesi, iki muhabirin eğlenceli maceralarını anlatırken izleyiciye keyifli anlar yaşatmayı hedefliyor. “Muhabir” dizisinin yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.