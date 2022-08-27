Furkan Andıç ile Aybüke Pusat aşk mı yaşıyor?

2019'da 'Her Yerde Sen' dizisinde rol gereği aşk yaşayan Furkan Andıç ile Aybüke Pusat'ın birlikte olduğuna dair iddialar ortaya atılmıştı. Bu dedikodu, Dilan Çiçek Deniz ile yakın arkadaş olan Aybüke Pusat’ın dostluğunu bitirmişti. Çünkü Andıç, bir dönem de Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamıştı.

HAYRANLARI YİNE YAKALADI

İddiaya göre; Adı sık sık aşk iddialarına karışan ikili, önceki gün sarmaş dolaş objektiflere yansıdı. Andıç ve Pusat'ın bu samimi fotoğrafı sosyal medyada hızla yayıldı. Daha önce de havalimanında hayranlarının objektiflerine takılan Andıç ile Pusat, yine "Aşk mı yaşıyorlar?" sorusunu akıllara getirdi.

İşte o görüntüler:

