Furkan Aksoy Karadeniz'e Geri Dönüyor! Yeni Dizisi Sevdam Karadeniz Netleşti!

Bir döneme damgasını vuran, replikleri ve karakterleriyle Türk televizyon tarihinde iz bırakan Sen Anlat Karadeniz dizisinin sevilen yıldızı Furkan Aksoy uzun bir aranın ardından yeniden Karadeniz esintili bir projeyle ekranlara dönüyor. NOW ekranlarında yayınlanacak olan ve güçlü prodüksiyonuyla şimdiden merak uyandıran yeni dizinin kadrosuna başarılı oyuncu da dahil oldu. Sevdam Karadeniz dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Aytaç Çiçek'in yöneteceği Nuray Uslu'nun yazdığı Mia Yapım imzalı dizinin kadrosuna son olarak Furkan Aksoy katıldı.

Yeni Sezon Öncesi İddialı Hamle

Yaz sezonunun ve yeni yayın döneminin en iddialı yapımlarından biri olmaya aday olan proje deneyimli mutfak ekibiyle dikkat çekiyor. NOW'ın yapımcılığını Banu Akdeniz'in üstlendiği yeni iddialı dizisi Sevdam Karadeniz'in hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Aytaç Çiçek'in yöneteceği Nuray Uslu'nun yazdığı dizinin kadrosuna son olarak Furkan Aksoy katıldı. Karadeniz'in büyüleyici doğasını ve köklü aile bağlarını ekrana taşıyacak yapım güçlü senaryosuyla rakiplerine gözdağı veriyor.

Eren Kırlangıç Karakterine Hayat Verecek

Furkan Aksoy dizide hikayenin merkezinde yer alan ve ana olay örgüsünü sırtlayan kilit karakterlerden birini canlandıracak. Furkan Aksoy başrollerini Emre Bey (Kuzey Alazlı) ile Aslıhan Malbora'nın (Zeyşan Yeniceli) paylaşacağı dizide Eren Kırlangıç rolüne hayat verecek. Karadeniz'in iki köklü ailesinin çatışmasını odağına alan yapımda başarılı oyuncu Alazlı ile Yeniceli ailelerinin nesilden nesile geçen aşk öyküsünü konu alan dizide Aksoy, Kuzey'in ortağı ve en yakın arkadaşını canlandıracak.

Temmuz Ayında Sete Çıkıyor

Büyük bir görsel şölen sunması hedeflenen projenin çekim takvimi de netleşmeye başladı. Dizinin temmuz ayında sete çıkması planlanıyor. Oyuncu seçimi ve senaryo revizyonlarının ardından ekip Karadeniz'in eşsiz doğasında çekimlere start verecek. Furkan Aksoy daha önce efsane yönetmen Osman Sınav'ın unutulmaz dizisi Sen Anlat Karadeniz'de Yangaz Fatih rolüne hayat vermişti. Şive performansıyla ve sempatik tavırlarıyla hafızalara kazınan Aksoy'un yeni dizisindeki Eren karakteriyle nasıl bir performans sergileyeceği ise hayranları tarafından şimdiden sabırsızlıkla bekleniyor.



