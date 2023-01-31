Funda Eryiğit'ten hamilelik pozu!

İki yıldır yönetmen Berkun Oya (45) ile aşk yaşayan oyuncu Funda Eryiğit (38) ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Oya ile ilişkisinden ilk bebeğini kucağına almaya hazırlanan Eryiğit'ten yeni fotoğraf geldi. Gözlerden uzak bir yaşam süren ve anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu, ayna karşısında poz verdi.

"BAZI AYNALAR, BAZI OLAYLAR"



Gözlerden uzak bir yaşam süren ve anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu, ayna karşısında poz verdi. Yeni karesini sosyak medya hesabından yayınlayan Funda Eryiğit, gönderisine,"Bazı aynalar, bazı olaylar" ifadelerini not düştü. Heyecanı artan Funda Eryiğit'in belirginleşen karnı dikkatlerden kaçmadı.