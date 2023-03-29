Funda Eryiğit ve Berkun Oya'nın mutlu günü

Son yıllarda yer aldığı projelerle adından söz ettiren güzel oyuncu Funda Eryiğit yönetmen sevgilisi Berkun Oya ile yaklaşık 2 yıldır aşk yaşıyordu. Mutluluklarını evlilikle taçlandırma kararı alan çift dün akşam mutluluğa ‘Evet’ dedi.
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-03-2023 12:01
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Funda Eryiğit ve Berkun Oya, iki yıllık ilişkilerini resmiyete döktü. 7 aylık hamile Funda Eryiğit ile Berkun Oya ile nikah masasına oturdu. Sade bir tören tercih eden çifti, bu özel gününde aileleri ve yakın arkadaşları yalnız bırakmadı. Yaşanan deprem nedeniyle düğünü erteleyen çift, yakın zamanda da anne-baba olacak.