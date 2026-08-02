Funda Arar İçini Döktü! Yıllar Sonra Gelen Büyük İtiraf

Yeni albümünü tanıtan Funda Arar müzikten aile hayatına kadar birçok konuda samimi açıklamalar yaptı. Ünlü sanatçı "Şöhret benim için hep ikinci planda kaldı" sözleriyle dikkat çekti.

Funda Arar İçini Döktü! Yıllar Sonra Gelen Büyük İtiraf
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-08-2026 12:39

26 yıldır müzik dünyasında adından söz ettiren Funda Arar uzun bir aranın ardından çıkardığı "Tüm Şehir Duydu" albümüyle yeniden dinleyicisinin karşısına çıktı. Başarılı sanatçı, albüm üzerinde uzun süre emek verdiklerini söyleyerek her şarkının farklı bir duygu taşıdığını anlattı. Ona göre bu albümde hüzün de var mutluluk da hayatın içinden birçok duygu da...

Single döneminde albüm çıkarmanın riskli olduğunu kabul eden Arar dinleyicisinin hâlâ albüm beklediğini ve bu yüzden böyle bir karar aldığını söyledi.

"Şöhret Değil, Müzik Önemli"

Funda Arar'ın en dikkat çeken sözlerinden biri ise şöhretle ilgili oldu. Başarılı sanatçı kariyeri boyunca hiçbir zaman popüler olmanın peşinden koşmadığını belirterek "Benim için müzik hep ilk sıradaydı, şöhret ise ikinci planda kaldı" dedi.

Yıllardır aynı çizgide kalmasının sırrını ise disiplinli çalışmaya ve kendi tarzından vazgeçmemeye bağladı. Her yeni trende kapılmak yerine dinleyicisinin beklentilerine sadık kalmayı tercih ettiğini ifade etti.

Evde Sıradan Sahnede Bambaşka

Sahnedeki güçlü duruşunun aksine ev hayatında oldukça sade biri olduğunu söyleyen Arar markete de pazara da gittiğini, herkes gibi günlük hayatını yaşadığını anlattı. Ancak sahneye çıktığında tamamen başka bir kimliğe büründüğünü belirterek "Sahnede babamı tanımam" sözleriyle bu değişimi özetledi.

22 yıllık evliliğinde zaman zaman tartışmalar yaşadıklarını da gizlemeyen sanatçı uzun bir evliliğin sırrının karşılıklı anlayış ve idare etmekten geçtiğini söyledi.

Yapay Zekâya Tepki Gösterdi

Röportajda yapay zekâ konusuna da değinen Funda Arar sanatın duyguyla üretildiğini vurgulayarak yapay zekânın ortaya koyduğu eserlerin gerçek anlamda özgün olmadığını savundu. Sanatçının bir diğer bilinmeyen yönü ise mutfak tutkusu oldu. İçli köfteden yaprak sarmasına kadar birçok yemeği keyifle yaptığını söyleyen Arar mutfağın kendisi için adeta terapi olduğunu dile getirdi.

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