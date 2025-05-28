Fulya Zenginer Trafik Kazası Geçirdi: “Adım Çıkacaktı!”

Son dönemde yaşadığı olaylarla gündeme gelen Fulya Zenginer, bu kez eşiyle birlikte geçirdiği trafik kazası ile gündemde. Geçtiğimiz ay video çekerken yaşadığı deprem anıyla dikkat çeken oyuncu, şimdi de yine bir video çekimi esnasında kaza atlattı.

“Video Çekiyordum, Yine Olay Oldu”

‘Küçük Kadınlar’ dizisiyle hafızalara kazınan Fulya Zenginer, 23 Nisan’da İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında video çekerken yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. O anlarda yaşadığı panik kameralara yansımış, Zenginer’in oğluna koştuğu anlar büyük ilgi görmüştü.

Bu kez bir başka videoda, eşi Kuntay Tarık Evren ile birlikte araçta bulunduğu sırada arkadan gelen bir aracın çarpması sonucu küçük çaplı bir trafik kazası yaşandı. Direksiyonda olan eşi için “Ağabey sabah sabah kendini de üzdü bizi de” sözleriyle espri yapan Zenginer, yaşadığı talihsizliği esprili bir dille anlattı.

"Her Video Çektiğimde Bir Olay Oluyor!"

Kazanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

“Cana geleceğine mala gelsin. Allah'a şükür kimseye bir şey olmadı. Ne çarpan abimizde ne bizde… Ama adım çıkacaktı! ‘Her video çektiğinde bir olay oluyor’ diyeceklerdi.”

Yaşanan kazanın küçük çaplı olması hayranlarını rahatlattı. Zenginer’in hem sağduyulu hem de esprili yaklaşımı ise sosyal medyada büyük takdir topladı.