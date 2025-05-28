Fulya Zenginer Trafik Kazası Geçirdi: “Adım Çıkacaktı!”

Fulya Zenginer, eşiyle birlikte trafik kazası geçirdi. “Her video çektiğimde bir olay oluyor!” diyen oyuncunun sağlık durumu iyi.

Fulya Zenginer Trafik Kazası Geçirdi: “Adım Çıkacaktı!”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-05-2025 16:51

Son dönemde yaşadığı olaylarla gündeme gelen Fulya Zenginer, bu kez eşiyle birlikte geçirdiği trafik kazası ile gündemde. Geçtiğimiz ay video çekerken yaşadığı deprem anıyla dikkat çeken oyuncu, şimdi de yine bir video çekimi esnasında kaza atlattı.

“Video Çekiyordum, Yine Olay Oldu”

‘Küçük Kadınlar’ dizisiyle hafızalara kazınan Fulya Zenginer, 23 Nisan’da İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında video çekerken yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. O anlarda yaşadığı panik kameralara yansımış, Zenginer’in oğluna koştuğu anlar büyük ilgi görmüştü.

Bu kez bir başka videoda, eşi Kuntay Tarık Evren ile birlikte araçta bulunduğu sırada arkadan gelen bir aracın çarpması sonucu küçük çaplı bir trafik kazası yaşandı. Direksiyonda olan eşi için “Ağabey sabah sabah kendini de üzdü bizi de” sözleriyle espri yapan Zenginer, yaşadığı talihsizliği esprili bir dille anlattı.

"Her Video Çektiğimde Bir Olay Oluyor!"

Kazanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:
Cana geleceğine mala gelsin. Allah'a şükür kimseye bir şey olmadı. Ne çarpan abimizde ne bizde… Ama adım çıkacaktı! ‘Her video çektiğinde bir olay oluyor’ diyeceklerdi.”

Yaşanan kazanın küçük çaplı olması hayranlarını rahatlattı. Zenginer’in hem sağduyulu hem de esprili yaklaşımı ise sosyal medyada büyük takdir topladı.

Benzer Haberler
Burcu Esmersoy Otel Odasında Bikinili Video Paylaştı! Sosyal Medya Yıkıldı Burcu Esmersoy Otel Odasında Bikinili Video Paylaştı! Sosyal Medya Yıkıldı
Melike Şahin’den Makyajsız Paylaşım: En Doğal Hali Olay Oldu! Melike Şahin’den Makyajsız Paylaşım: En Doğal Hali Olay Oldu!
Fırat Tanış ve Zeynep Günay İlk Kez Birlikte Görüntülendi! Sessiz Aşk Belgelendi Fırat Tanış ve Zeynep Günay İlk Kez Birlikte Görüntülendi! Sessiz Aşk Belgelendi
Devrim Özkan Hastaneden Seslendi! Ameliyat Sonrası İlk Açıklama Geldi Devrim Özkan Hastaneden Seslendi! Ameliyat Sonrası İlk Açıklama Geldi
46 Yaşındaki Çağla Şıkel’in Fit Görünümünün Sırrı Ortaya Çıktı! 46 Yaşındaki Çağla Şıkel’in Fit Görünümünün Sırrı Ortaya Çıktı!
Sihirli Annem'in Çilek’i Zeynep Özkaya Evleniyor! Bekarlığa Veda Partisi Sosyal Medyada Olay Oldu Sihirli Annem'in Çilek’i Zeynep Özkaya Evleniyor! Bekarlığa Veda Partisi Sosyal Medyada Olay Oldu
ÇOK OKUNANLAR
İlhan Şeşen Hayatını Kaybetti: Türk Müziği Bir Efsaneyi Kaybetti
  • 26-05-2025 14:35

İlhan Şeşen Hayatını Kaybetti: Türk Müziği Bir Efsaneyi Kaybetti

Bir Gece Masalı Dizisinden Şaşırtan Final Kararı!
  • 23-05-2025 12:50

Bir Gece Masalı Dizisinden Şaşırtan Final Kararı!

Devrim Özkan Hastaneden Seslendi! Ameliyat Sonrası İlk Açıklama Geldi
  • 28-05-2025 11:50

Devrim Özkan Hastaneden Seslendi! Ameliyat Sonrası İlk Açıklama Geldi

Ünlü Oyuncu Pınar Deniz’den Evlilik Sonrası Sürpriz Hamle
  • 27-05-2025 11:33

Ünlü Oyuncu Pınar Deniz’den Evlilik Sonrası Sürpriz Hamle

Sıla Türkoğlu: Ata ile Tanıştığımda Hayatımda Biri Vardı
  • 23-05-2025 17:49

Sıla Türkoğlu: Ata ile Tanıştığımda Hayatımda Biri Vardı