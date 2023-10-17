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FOX'tan Yeni Sezonun İlk Final Kararı! Kader Bağları Bitiyor

Yeni sezonun heyecanla beklenen dizileri birer birer ekrana gelirken, reyting savaşında bazı diziler zorlu günler geçiriyor. Bu zorlu rekabetin ilk kurbanı FOX'tan geldi.

FOX'tan Yeni Sezonun İlk Final Kararı! Kader Bağları Bitiyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 17-10-2023 22:30

FOX, her sezonda olduğu gibi bu sezon da dizi dünyasına yatırımlarını sürdürüyor. Ancak reyting sonuçları bazı diziler için olumsuz etki yaratmaya başladı. FOX'tan yeni sezonda izleyicisiyle buluşan dizilerden ilk final kararı "Kader Bağları" için verildi.

FOX, Türkiye televizyon sektöründe her yıl büyük bir bütçeyle yeni projelere imza atan kanalların başında geliyor. Bu yıl da peş peşe sete çıkan birçok diziyle izleyici karşısına çıktı. Ancak ne yazık ki tüm projeler beklenen ilgiyi göremiyor. Reyting savaşında geride kalan dizilerden ilki, kanalın yeni sezon dizileri arasında yer alan “Kader Bağları” oldu.

Ayça Ayşin Turan ve Serkan Çayoğlu'nun başrollerini paylaştığı “Kader Bağları”, ne yazık ki ilk bölümden itibaren düşük reytinglerle gündeme geldi. Dram ağırlıklı hikayesiyle dikkat çeken ve bazı sahneleri Karadağ'da çekilen dizi, reytinglerini yükseltememenin yanı sıra geçen hafta yönetmen değişikliğiyle de gündeme gelmişti. Benal Tairi'nin yerine dizinin yönetmenliğini üstlenen Ersoy Güler, ne yazık ki diziyi kurtaramadı.

Son aldığımız bilgilere göre; “Kader Bağları” bu hafta 4. bölümüyle ekrana gelirken, 5. bölümde final yaparak izleyicilerine veda edecek. Dizi ekibine ve oyuncularına gelecek projelerinde başarılar dileriz. Bu tür durumlar, televizyon dünyasında sıkça rastlanan durumlar olup, bazen en iddialı projeler bile beklenen ilgiyi göremeyebiliyor.

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