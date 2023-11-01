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FOX TV'nin yeni Yasak Elması Şahane Hayatım dizisi başladı

'Şahane Hayatım', Ay Yapım imzasıyla ekranlara geliyor. Merakla beklenen dizi, entrika, aşk ve gerilim dolu sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

FOX TV'nin yeni Yasak Elması Şahane Hayatım dizisi başladı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 01-11-2023 19:45

Ay Yapım'ın prodüktörlüğünü yaptığı, Meriç Acemi'nin senaryosunu yazdığı ve Çağrı Bayrak'ın yönettiği yeni dizi 'Şahane Hayatım', oyuncularıyla bir basın toplantısı düzenleyerek merak edilenleri açıkladı. Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade, Sumru Yavrucuk ve Gökçe Eyüboğlu gibi ünlü isimlerin başrolde olduğu dizi, bu akşam izleyici karşısına çıkacak.

İzleyenleri Ekran Başına Kilitleyecek Bir Hikaye

Dizi, entrika ve aşkla harmanlanmış, gerilim dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. Hikayesi, yaşamının büyük bölümünde zorluklarla karşılaşan, fakat her defasında ayağa kalkmayı başaran ve şimdi muhteşem bir hayat sürdürürken suçla yüzleşen Şebnem'in etrafında dönüyor.

İlk Bölümde Neler Olacak?

Genç Şebnem'in Dramı ve Direnci

Derin ayrıcalıklarla dolu bir dünyada, matematik şampiyonu olan genç bir kız, Şebnem. Hayatının zorluklarına ve etrafındaki ilgisizliğe rağmen, hayallerini canlı tutmaya çalışıyor. Ancak yaşadığı adaletsizlikler onu zor bir kararın eşiğine getiriyor.

Şebnem, yaşadığı olumsuzluklara karşı koyarak, kendi yolunu çizmeye karar veriyor. Bazen, birinin harekete geçmesi gerektiğini düşünüyor.

Cemiyetin Gözde Kadını: Şebnem

Tarzı ve güzelliğiyle dikkat çeken Şebnem, iki çocuğu ve kocasıyla mutlu bir hayat sürdürüyor. Ancak hayatını altüst edecek bir olay onu bekliyor. Şebnem'in geçmişinden gelen ve kimse tarafından bilinmeyen Niyazi, onun bu hayatını yıkmak için ortaya çıkıyor.

Şebnem, bu tehlikeyi bertaraf etmek için elinden geleni yapacak. Ancak beklenmedik olaylar onun bu mücadelesini zorlaştıracak.

Kendi Hikayesini Yeniden Yazan Kadın: Şebnem

Karşısına çıkan engellere rağmen, gerçek kimliğini keşfeden Şebnem, yaşadığı zorluklara rağmen hikayesini yeniden yazmaya kararlı.

Şahane Hayatım, ilk bölümüyle 1 Kasım Çarşamba saat 20.00'de ekranlarda olacak.

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