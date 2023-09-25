Fox TV'nin yeni dizisi Kirli Sepeti reyting yarışında ne yaptı?

Kirli Sepeti, Fox TV ekranlarında izleyicilerle buluşan yeni bir dizi. İlk bölüm reytingleri, ortalama seviyenin biraz altında gerçekleşse de, bu sonuçlar dizinin kötü bir başlangıç yaptığı anlamına gelmiyor. İlk bölümde elde ettiği reyting sonuçları ile şimdilik izleyiciden geçer not alan dizi, ilerleyen haftalarda daha fazla izleyici kitlesi kazanabilirse, Pazar akşamlarının en çok izlenenleri arasına girebilir.

Pazar akşamları reyting savaşında, Kirli Sepeti'nin rakipleri oldukça kuvvetli. Özellikle Teşkilat isimli dizi, dördüncü sezonunda Murat Yıldırım ve Aybüke Pusat gibi başarılı oyuncuları bünyesinde barındırarak, yepyeni bir hikaye ile izleyicilere sunulacak. Bu durum, Pazar akşamı reyting rekabetini daha da kızıştıracak gibi duruyor.

Bununla birlikte, Yargı dizisinin sadık izleyici kitlesi, Kirli Sepeti'nin sürpriz yapabileceği potansiyeli ve Teşkilat'ın dördüncü sezonunun getireceği yenilikler, Pazar gecelerinin reyting mücadelesini oldukça heyecanlı kılacak. Bu rekabette hangi dizi öne çıkacak merak konusu.

24 Eylül 2023'te ekranlara gelen programların reyting sonuçları belli oldu. Kanal D’nin fenomen dizisi "Yargı" reytinglerde zirvede yer alarak liderliğini korudu. TV8’in popüler yarışma programı "Masterchef Türkiye All Star" ise ikinci sırayı alırken, Fox TV'nin yeni dizisi "Kirli Sepeti" üçüncü sıraya yerleşti.

Total kategorisinde ilk 10 program şöyle sıralandı:

Yargı - Kanal D Masterchef Türkiye All Star - TV8 Kirli Sepeti - FOX Yargı (Özet) - Kanal D Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu - FOX Show Ana Haber - Show TV Kim Milyoner Olmak İster - ATV Kanal D Ana Haber - Kanal D Kirli Sepeti (Tekrar) - FOX Kim Milyoner Olmak İster Özel - ATV

AB kategorisinde ise ilk 10 program:

Yargı - Kanal D Masterchef Türkiye All Star - TV8 Kirli Sepeti - FOX Yargı (Özet) - Kanal D Kim Milyoner Olmak İster - ATV Türkiye-Belçika FIVB Kadınlar Voleybol Olimpiyat Elemeleri Karşılaşması - TRT Spor Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu - FOX Show Ana Haber - Show TV Spor Takvimi - TRT Spor Kanal D Ana Haber - Kanal D

20+ABC1 kategorisinde de ilk 10 program:

Yargı - Kanal D Masterchef Türkiye All Star - TV8 Kirli Sepeti - FOX Yargı (Özet) - Kanal D Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu - FOX Kim Milyoner Olmak İster - ATV Show Ana Haber - Show TV Kanal D Ana Haber - Kanal D Türkiye-Belçika FIVB Kadınlar Voleybol Olimpiyat Elemeleri Karşılaşması - TRT Spor Kim Milyoner Olmak İster Özel - ATV

TİAK'ın aldığı karar gereği ilk 100 programın detaylı reyting sonuçlarını paylaşma hakkımız bulunmamaktadır.