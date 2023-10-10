Fotoğraf Sanatçısı Manuel Çıtak Hayata Veda Etti

Ünlü fotoğraf sanatçısı Manuel Çıtak, 61 yaşında kalp krizi nedeniyle aramızdan ayrıldı. Çıtak'ın cenazesi, 11 Ekim tarihinde Feriköy Kilisesi'nde düzenlenecek törenle ebediyete uğurlanacak.

Manuel Çıtak, tanınmış yazar Şebnem İşigüzel ile evliydi ve iki çocuk babasıydı.

MANUEL ÇITAK KİMDİR

Malatya'da 1962 yılında dünyaya gelen Çıtak, eğitim hayatına İstanbul Saint Michel Lisesi'nde başlamış, ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Bölümü'nde eğitimini sürdürmüştür.

Fotoğrafçılığa Başlangıcı ve Katkıları

Üniversite yıllarını geçirdiği Türkiye seyahatleri sırasında fotoğraf çekmeye başlayan Çıtak, özellikle insan ve portre üzerine yoğunlaştı. Siyah-beyaz fotoğraflarla şehir hayatını, portreleri ve çevresel temaları ustaca yansıttı. Türkiye genelinde birçok medya kuruluşu için fotoröportajlar hazırlayan sanatçının eserleri, yurt içi ve yurt dışında birçok dergi, gazete ve kitapta yer buldu ve çeşitli sergilerde sanatseverlerle buluştu.

Belgesel Çalışmaları

Çıtak, 1994 yılında "Madenciler" ve 1996'da "Kilyos Panoramaları" gibi belgesel niteliğinde fotoğraf projelerine imza attı. Sanatçının "Islomania" adlı kişisel sergisi, onun yaratıcılığını ve sanatsal yeteneğini bir araya getiren önemli bir etkinlikti.