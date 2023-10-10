Advert

Fotoğraf Sanatçısı Manuel Çıtak Hayata Veda Etti

Türk fotoğraf sanatçısı Manuel Çıtak, 61 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçı Manuel Çıtak, kalp krizi sonucu vefat etti. Peki Manuel Çıtak kimdir ve nereli?

Fotoğraf Sanatçısı Manuel Çıtak Hayata Veda Etti
YAŞAM
Yayın Tarihi : 10-10-2023 12:13

Ünlü fotoğraf sanatçısı Manuel Çıtak, 61 yaşında kalp krizi nedeniyle aramızdan ayrıldı. Çıtak'ın cenazesi, 11 Ekim tarihinde Feriköy Kilisesi'nde düzenlenecek törenle ebediyete uğurlanacak.

Manuel Çıtak, tanınmış yazar Şebnem İşigüzel ile evliydi ve iki çocuk babasıydı.

MANUEL ÇITAK KİMDİR

Malatya'da 1962 yılında dünyaya gelen Çıtak, eğitim hayatına İstanbul Saint Michel Lisesi'nde başlamış, ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Bölümü'nde eğitimini sürdürmüştür.

Fotoğrafçılığa Başlangıcı ve Katkıları

Üniversite yıllarını geçirdiği Türkiye seyahatleri sırasında fotoğraf çekmeye başlayan Çıtak, özellikle insan ve portre üzerine yoğunlaştı. Siyah-beyaz fotoğraflarla şehir hayatını, portreleri ve çevresel temaları ustaca yansıttı. Türkiye genelinde birçok medya kuruluşu için fotoröportajlar hazırlayan sanatçının eserleri, yurt içi ve yurt dışında birçok dergi, gazete ve kitapta yer buldu ve çeşitli sergilerde sanatseverlerle buluştu.

Belgesel Çalışmaları

Çıtak, 1994 yılında "Madenciler" ve 1996'da "Kilyos Panoramaları" gibi belgesel niteliğinde fotoğraf projelerine imza attı. Sanatçının "Islomania" adlı kişisel sergisi, onun yaratıcılığını ve sanatsal yeteneğini bir araya getiren önemli bir etkinlikti.

Benzer Haberler
SGK yaş-gün tablosu kökten değişti! 3600-5000-7200 prim hesabında kartlar yeniden dağıtıldı! SGK yaş-gün tablosu kökten değişti! 3600-5000-7200 prim hesabında kartlar yeniden dağıtıldı!
Emeklilere ara zam yok! Ek ikramiye var! Emeklilere ara zam yok! Ek ikramiye var!
SGK uzmanı Ankara'dan gelen kulisi paylaştı! 1999 sonrasına kademeli emeklilik tablosu 2. EYT fırsatı üzecek SGK uzmanı Ankara'dan gelen kulisi paylaştı! 1999 sonrasına kademeli emeklilik tablosu 2. EYT fırsatı üzecek
Son dakika haberi: TOKi herkesi ev sahibi yapıyor! Bu şehirlerde 1+1-2+1-3+1 konut başvurusu başladı Son dakika haberi: TOKi herkesi ev sahibi yapıyor! Bu şehirlerde 1+1-2+1-3+1 konut başvurusu başladı
90 gün taksit ertelemeli 50.000 TL ve 100.000 TL! Vakıfbank ihtiyaç kredisi taksit tablosu değişti! 90 gün taksit ertelemeli 50.000 TL ve 100.000 TL! Vakıfbank ihtiyaç kredisi taksit tablosu değişti!
Asgari ücretlinin cepleri şenlenecek! 2024 asgari ücret için ilk rakam resmen duyuruldu! Flaş gelişme ayyuka çıktı! Asgari ücretlinin cepleri şenlenecek! 2024 asgari ücret için ilk rakam resmen duyuruldu! Flaş gelişme ayyuka çıktı!
ÇOK OKUNANLAR
Zehra Güneş'i hiç böyle görmediniz! Meğer yıllar önce O Ses Türkiye'ye katılmış!
  • 04-10-2023 11:36

Zehra Güneş'i hiç böyle görmediniz! Meğer yıllar önce O Ses Türkiye'ye katılmış!

Dilan Polat
  • 04-10-2023 12:01

Dilan Polat "Tedavisi olan bir hastalık değil" diyerek açıkladı: “Dayanılamayacak ağrılarım var”

“Dilek Taşı” dizisine bomba isim!
  • 03-10-2023 12:30

“Dilek Taşı” dizisine bomba isim!

Zehra Güneş'ten Çağatay Ulusoy itirafı! Ergenlik dönemlerinden itibaren...
  • 03-10-2023 16:04

Zehra Güneş'ten Çağatay Ulusoy itirafı! Ergenlik dönemlerinden itibaren...

Şeker hastalığına karşı kalkan gibi koruyor! Sadece 1 bardak içmek bile yetiyor
  • 07-10-2023 14:19

Şeker hastalığına karşı kalkan gibi koruyor! Sadece 1 bardak içmek bile yetiyor