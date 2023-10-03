Ford Otosan, 2023 Temettü Dağıtımını Açıkladı!

Ford Otosan'dan Yatırımcılara Temettü Müjdesi. Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO), hissedarlarına temettü dağıtımı hakkında önemli bir karar aldı. Yatırımcılar, bu kritik kararın ardından "Ford hisse başına ne kadar temettü dağıtacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. Şirketin bu konudaki açıklamaları, Kamuya Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden paylaşıldı.

Temettü Dağıtım Detayları Belli Oldu

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş, hissedarlarına hisse başına net 26,78 TL temettü dağıtma kararı aldığını duyurdu. Bu kapsamda, temettü dağıtım tarihi 1 Kasım 2023 olarak belirlendi. Şirketin temettü dağıtımı hakkında alınan karar, 2 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında kesinleşti.

Yapılan resmi açıklamada, ortaklara toplamda 10 milyar 443 milyon 81 bin lira tutarında nakit kâr payı dağıtılacağı ifade edildi. Bu tutarın, 15 milyon 633 bin lirası diğer sermaye yedeklerinden, 1 milyar 130 milyon 228 bin lirası yasal yedeklerden, 9 milyar 285 milyon 400 bin lirası olağanüstü yedeklerden ve 11 milyon 818 bin lirası da geçmiş yıl karlarından sağlanacak.

Temettü Ödemelerinin Başlangıç Tarihi

Ford Otosan hissedarlarına yapılacak temettü ödemeleri, 30 Ekim 2023 tarihinden itibaren Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) aracılığıyla gerçekleştirilecek. Ödemeler, MKK'nın belirlediği esaslara uygun olarak kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde yapılacak.