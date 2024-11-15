Foods Digitale Ailesi Büyüyor!

“Ne Yersen O’sun” mottosuyla yayın hayatına adım atan Foods Digitale, gastronomi dünyasındaki yolculuğuna emin adımlarla devam ediyor. Ekim ayında değerli okuyucularla ilk buluşma heyecanını yaşarken, ikinci sayısında alanında deneyimli yeni yazarların katkısıyla zenginleşerek büyümenin gururunu yaşıyor.



Sektörün deneyimli kalemlerinden Dinçer Karacalar’ın önderliğinde çıkılan bu yolda, gastronomi ve mekân dünyasındaki son gelişmeleri özgürce paylaşmaya, okurlarına farklı bir bakış açısı sunmaya devam ediyor. Medya kariyerine 1987 yılında Sabah Gazetesi’nde başlayan ve yıllar içinde cemiyet, iş ve magazin dünyasının nabzını tutan Karacalar, şimdi Foods Digitale ailesiyle okurlarına lezzetin izini sürdürüyor.



Deneyimle isimlerin katkılarıyla zenginleşiyor



Foods Digitale, alanında tanınmış birçok ismin katkısıyla zengin içerikler sunmaya hazır. Uzun yıllar gastronomi alanında gazetecilik yapan Aliye Gümüş, Hürriyet Gazetesi’nde gastronomi haberleriyle dikkat çeken genç gazeteci Gizem Dinçbaş, Kasım sayısıyla birlikte Food Digitale’ye katkı sunacak. Teknoloji dünyasından Cem Kıvırcık, otomobil yazılarıyla Bayram Bayramçavuş, mekân değerlendirmeleriyle Yavuz Kaynar, tarifleriyle Hale Tan Erdem, içecek kültüründeki bilgi birikimiyle Türkiye Çay Demleme ve Sunum Şampiyonu Gülhanım Delihasan, bitkileri mercek altına alan yazılarıyla Ebru Akdağ ve gezi yazılarıyla Özge Gürcan renkli içerikleriyle derginin içeriğini zenginleştirecek deneyimli isimlerden…





Yeni sayısında…



Food Digitale, Kasım sayısında İtalyan mutfağının başarılı şefi Claudio Chinali’yi kapağına taşıyarak Türk-İtalyan lezzet yolculuğunu okurlarıyla paylaşıyor. İdea Halkla İlişkiler ekibinin katkılarıyla gerçekleşen bu keyifli röportaj, derginin sürprizlerle dolu sayfalarından yalnızca biri! Foods Digitale, gastronomi dünyasındaki yenilikleri, leziz keşifleri ve daha fazlasını her ay yepyeni isimlerin katkılarıyla okurlarına sunmaya devam edecek.



Foods Digitale’ye “Dijital Basın”, “Türk Telekom “ve “Magzter” dergilik uygulamalarından veya “www.foodsdigitale.com” web sitesinden kolaylıkla ulaşmak mümkün.