FLAŞ Müjde Verildi 10-20 Bin TL Emekliye + 5.000 TL Trink IBAN'da Hemen Kontrol Edin

Bankalar gerek emekliye gerekse de çalışana ev hanımına okuyana türlü türlü desteklerini sunmaya devam ediyor. Banka müşterisi olma şartına vatandaşa sunulan kampanyalar arasından ya faizsiz ya da düşük faizli olanlar çok dikkat çekiyor. Denizbank'ta kendi müşterisine sahip çıktığını gösteren yep yeni kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda sunulan ihtiyaç kredilerinin faiz oranları da merak edilmekte. Merkez Bankası tarafından onayı verilen faiz yükseltme kararına istinaden Deniz bank tarafından sunulan kampanyalar şu şekilde.

Denizbank tarafından talep edilen şartların karşılanması durumunda bireysel kredi anında banka tarafından hesaba aktarılıyor. Şartları taşımanız durumunda banka şubesine bile gitmeye girerek kalmadan bankanın online işlemler sisteminden tamamlanabiliyor. Deniz Bank'ın politikalarına uygun bir müşteri olmanız durumunda 10.000 tl 20.000 tl arasından trink kredi alabileceksiniz. Bu politikalardan ilk ve en önemlisi ise kredi notunuz olarak bilinmekte. Kredi notu 1200 üzerinde olan her birey Denizbank ihtiyaç kredisinden faydalanabiliyor. Denizbank'ın sunduğu kurallara uygun olup olmadığınızı anlamak için bankaya SMS göndermek yeterli oluyor. Başvuru yaptığınız kredi tutarı onay almış ise bir kaç imza ile anında hesabınıza aktarabilir ve ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

EMEKLİ DE FAYDALANABİLECEK

Emekli vatandaşta Denizbank ihtiyaç kredisinden uygun faiz oranları ile faydalanabilmekte bunun için ise terk şart emekli maaş hesabı üzerinden işlem yapması gerekliliği olurken, yeni müşterilere artı 5 bin tl fazla ödeniyor. Emekli Denizbank faizsiz kredi imkanına ek artı 5 bin TL'ye varan emekli promosyonu da alabilmekte.