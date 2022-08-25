Flaş! Gülşen tutuklandı!

Şarkıcı Gülşen imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan tutuklandı. Gülşen, Bakırköy Kadın Cezaevi'ne götürülecek.

GÜLŞEN'İN MAHKEMEDEKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gülşen, grubunda Miraç adlı müzisyenin “imam” lakabı olduğunu belirterek “Ben orkestrama hitaben ‘beni seyircilerimin arasına omuzlarınızda taşıyın demem üzerine’ bana orkestra arasından ‘seni imam taşısın’ şeklinde cevap gelince bahse konu konuşma Miraç ile aramızda geçti. Bu konuşma konsere katılanlara ya da medyaya hitaben yaptığım bir konuşma değildir. Ben ülkesini seven fırsat eşitliğine inan, kimseyi ayırıp örselemeyen bir sanatçıyım” dedi.