Fizik tedavide yeni nesil iyileşme



Kişinin yaşam kalitesini belirleyen etkenlerin başında insan vücudu gelir. Fizyoterapide uzmanların birincil hedefi kişilerin hayat boyu hareket, kuvvet ve genel iyilik halinin devam etmesini sağlamak ve maksimum hale getirilmektir. Fizyoterapistler aynı zamanda kişiye özel tedavi planları oluşturarak, hareket, egzersiz, manuel terapi ve diğer modaliteleri kullanarak hastaların iyileşme süreçlerini destekler.



Fizyoterapi, birçok farklı sağlık sorunuyla başa çıkmak için etkili bir yaklaşım sunar



Yaralanmalardan rehabilitasyona, kronik ağrıların yönetimine kadar, fizyoterapistler, hastaların fiziksel işlevlerini geri kazanmalarına ve yaşam kalitelerini iyileştirmelerine yardımcı olur. Fizyoterapistler, kişiye özel tedavi planları oluşturarak, hareket, egzersiz, manuel terapi ve diğer modaliteleri kullanarak hastaların iyileşme süreçlerini destekler. Hope Clinic de fizyoterapi alanında yeni nesil bir fizik tedavi kliniği olarak yenilikçi çözümler sunarak bu tedavi ve iyileşme süreçlerini destekler.



Aquilo ile kaliteli yaşam kaliteli uyku

Sağlıklı bir yaşam için bir çok faktörün bir arada olması gerekir. Bunlardan biri de kaliteli uykudur. Aquilo cihazı hem kompresyon yapar hem de bacakta buz hissiyatı oluşturur. 20 dakika boyunca bacaktaki sıcaklığı doku iyileşmesi için gerekli olan sıcaklıkta tutar ve ağrıların azalmasını, spor sonraru kas hasarlarını önler. Aynı zamanda dopamin hormonu üretimini sağlar ve kaliteli bir uyku sunar. Özellikle kadınların şikayetçi olduğu selülitte ve ödemin uzaklaşmasında da için de oldukça büyük fayda sağlar.