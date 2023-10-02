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Fiyat artışına rağmen fabrikalar sırada! Mutfakların vazgeçilmezi zeytinyağı hasadı başladı

Zeytinyağı, Türk mutfak kültürünün olmazsa olmazlarından biridir. Mersin’de yetiştirilen ve bir sağlık deposu olarak bilinen zeytinyağının hasadı, üretimi ve zeytinyağının sağlığımıza olan faydaları saymakla bitmiyor.

Fiyat artışına rağmen fabrikalar sırada! Mutfakların vazgeçilmezi zeytinyağı hasadı başladı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 02-10-2023 15:30

Mersin'de yetiştirilen zeytinler, bu yıl da zeytinyağına dönüşmek üzere fabrikalara ulaştı. Bu lezzetli ve sağlıklı yağın üretimi için fabrikalar, titiz bir çalışma başlattı.

"Çalışanlar İçin Zorlu Bir Süreç"

Zeytinler, çeşitli bölgelerden toplandıktan sonra yağ fabrikalarına taşınıyor. Zeytin toplama işlemi, bahçelere giren işçiler için oldukça zahmetli bir süreçtir. Toplanan zeytinler, daha sonra fabrikalarda özenle işlenerek soframızdaki yerini alıyor.

"LİTRESİ 180-190 TL"

2023 yılında zeytinyağı fiyatları da artış gösterdi. Fabrika sahipleri, bu yılki zeytin hasadı ve üretimi hakkında önemli bilgiler verdi. İklim değişiklikleri ve rekolte düşüklüğüne rağmen, uluslararası talep nedeniyle ihracat fiyatlarındaki artışın üreticiye olumlu yansıyacağını belirtti.

Zeytinyağı ve Sağlık: Altın Değerinde Bir Yağ

Zeytinyağı, sağlıklı yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. Kalp sağlığını koruyan, kolesterol seviyelerini düşüren, beyin fonksiyonlarını destekleyen ve kanser riskini azaltan bu yağ, aynı zamanda cilt sağlığına da faydalıdır.

Kalp Sağlığına Desteği

Tekli doymamış yağ asitleri bakımından zengin olan zeytinyağı, kalp sağlığını korur, LDL kolesterolü düşürür ve HDL kolesterolü yükseltir.

Cilt Sağlığını Korur

Zeytinyağının nemlendirici özellikleri, cilt sağlığını korumaya ve yaşlanmayı geciktirmeye yardımcı olur.

Zeytinyağı Hasadının Ardından

Bu değerli ve sağlıklı yağ, her yıl olduğu gibi bu yıl da sofralarımıza sağlık ve lezzet katmaya devam edecek. Zeytinyağının sağladığı bu faydalar, onu mutfaklarımızın vazgeçilmezi yapmaktadır.

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