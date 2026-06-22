Fit Görüntü Şaşırttı! Bergüzar Korel Yazı Açtı

Bergüzar Korel son dönemde verdiği kilolarla bayağı gündemdeydi. Yaklaşık 4 ay gibi kısa bir sürede 20 kilo verdiği konuşuluyordu ve bu değişim sosyal medyada da oldukça dikkat çekti. Oyuncunun özellikle fit görüntüsü hayranlarının sürekli yorum yaptığı konulardan biri haline geldi. Bazı iddialar ortaya atılsa da Korel bu süreçte herhangi bir mucize yöntem kullanmadığını tamamen kendi emeğiyle ilerlediğini daha önce açıklamıştı.

Sürecin Perde Arkası

Bergüzar Korel’in anlattıklarına göre bu kilo verme süreci aslında oldukça planlı ilerledi. Özel bir diyetisyenle çalıştığını ve düzenli spor yaptığını belirtmişti. Yani işin arkasında disiplinli bir beslenme ve egzersiz programı vardı.

Ayrıca geçmişte yaşadığı bazı sağlık ve beslenme sorunlarından da bahsetmişti. Özellikle “duygusal yeme” dediği durumun kendisini uzun süre etkilediğini söylemişti. Yani sadece fiziksel değil psikolojik bir süreçten de geçtiğini ifade etmişti.

Bu nedenle verdiği kiloların dışarıdan daha dikkat çekici görünmesinin sebebinin de yaptığı düzenli spor olduğunu özellikle vurgulamıştı.

Yaz Sezonunu Açtı

Kilo verme sürecinin ardından Bergüzar Korel yaz sezonunu da açtı. Arkadaşlarıyla birlikte tatile çıkan oyuncu havuz kenarından paylaştığı karelerle dikkat çekti.

Beyaz bikinisiyle verdiği pozlar sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Fit görüntüsü takipçileri tarafından oldukça beğenildi ve çok sayıda yorum aldı. Özellikle son hali, “çok formda” ve “çok iyi görünüyor” gibi yorumlarla karşılandı.

Sosyal Medyada Büyük İlgi

Korel’in paylaşımları her zaman olduğu gibi bu dönemde de büyük ilgi gördü. Takipçileri hem değişimini hem doğal halini sık sık yorumladı. Bazı kullanıcılar onun bu süreci çok sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde yönettiğini dile getirdi.

Özellikle hızlı kilo değişimlerinin sık konuşulduğu bir dönemde Korel’in kontrollü süreci birçok kişi tarafından örnek olarak gösterildi.

Tatil Modunda Yeni Görüntüler

Şu sıralar tatil moduna geçen ünlü oyuncu yazın keyfini çıkarıyor gibi görünüyor. Arkadaşlarıyla vakit geçiriyor dinleniyor ve sosyal medya paylaşımlarına da ara ara devam ediyor.

Genel olarak bakıldığında Bergüzar Korel’in son dönemi hem sağlıklı yaşam süreci hem tatil paylaşımlarıyla oldukça konuşulan bir dönem olmuş durumda. Hayranları ise onun yeni halini ve enerjisini yakından takip etmeye devam ediyor.