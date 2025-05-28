Fırat Tanış ve Zeynep Günay İlk Kez Birlikte Görüntülendi! Sessiz Aşk Belgelendi

Fırat Tanış ve Zeynep Günay ilk kez birlikte görüntülendi! Sessiz yaşadıkları aşk sonunda Cihangir sokaklarında belgelendi.

Fırat Tanış ve Zeynep Günay İlk Kez Birlikte Görüntülendi! Sessiz Aşk Belgelendi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-05-2025 12:08

Fırat Tanış ve yönetmen Zeynep Günay, aşklarını uzun süredir gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Ancak ünlü çift, sonunda birlikte ilk kez magazin objektiflerine yakalandı. İlişkileri daha önce dedikodulara konu olmuştu, şimdi ise bu aşk resmen belgelenmiş oldu.

Aşk Setten Gerçeğe Dönüştü

Ünlü oyuncu Fırat Tanış, 2023’ün sonlarına doğru Netflix yapımı "Kulüp" dizisinde birlikte çalıştığı yönetmen Zeynep Günay ile yakınlaştı. Bu yakınlaşma kısa sürede aşka dönüştü. İkilinin sevgili oldukları, Günay’ın yönettiği “Yarın Yokmuş Gibi” filminin parti gecesinde çekilen görüntülerle doğrulanmıştı. Fırat Tanış, videoda Zeynep Günay’ı öperken objektife yansıdı.

İklim Tamkan’dan Şok İddialar

Tanış’ın, çocuğunun annesi Kübra Tanış ile 8 yıllık evliliği 2022 yılında sona ermişti. Boşanmanın ardından piyanist İklim Tamkan ile 1.5 yıl süren bir ilişki yaşamıştı. Ancak Fırat Tanış ile Zeynep Günay’ın ilişkisinin duyulmasının hemen ardından İklim Tamkan’dan gelen açıklama magazin gündemini sarstı. Ünlü piyanist, Tanış’tan şiddet gördüğünü ve uzaklaştırma kararı aldırdığını söyledi. “Hemcinslerini uyarmak” için bu açıklamayı yaptığını vurguladı.

Cihangir’de Aşk Kareleri

Tüm bu tartışmaların ardından Fırat Tanış ve Zeynep Günay çifti uzun süre birlikte görüntü vermedi. Ancak bu sessizlik geçtiğimiz akşam sona erdi. İkili, Cihangir’de bir araya geldi. Tanış, otoparktan aracını aldıktan sonra yol kenarında bekleyen Zeynep Günay’ı aracına aldı. Magazin muhabirlerinin sorularına yanıt vermeyen Tanış, ilişkileri hakkında sessizliğini korudu.

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