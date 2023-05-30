Fırat Tanış sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi!

Başarılı oyuncu Fırat Tanış, önceki akşam Cihangir'de bir mekan çıkışında sevgilisiyle objektiflere yakalandı. Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisiyle genellikle kameralardan uzak duran Tanış, bu kez el ele görüntülendi.

Objektiflere gülümseyen ikili, samimi ve mutlu bir şekilde yan yana yürüdü.

Bu özel anı yakalayan gazetecilere açıklama yapan Fırat Tanış, "Arkadaşlar her şey yolunda, dizi tüm hızıyla devam ediyor. Arkadaşlarımızı gördük, birer kahve içtik ve şimdi evimize gidiyoruz" şeklinde konuştu.





Fırat Tanış, 2014 yılında nikâh masasına oturduğu Kübra Tanış ile Şubat 2022'de tek celsede boşanmıştı. Sekiz yıllık evliliklerini beş dakikada sonlandıran çiftin kızları Zeyno'nun velayeti annesine verilmişti. Mahkeme, oyuncunun eşine nafaka ödemesine hükmetmişti.