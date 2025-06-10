Fırat Tanış, Kızı ve Sevgilisiyle Çeşme Tatilinde Keyifli Anlar Yaşadı

Ünlü oyuncu Fırat Tanış, tatil sezonunu kızları Zeyno Tanış ve sevgilisi, başarılı yönetmen Zeynep Günay ile birlikte Çeşme’de açtı. Yazın ilk günlerinde Ege’nin eşsiz güzelliklerini keşfeden üçlü, hem dinlendi hem de eğlendi.

HT Magazin'in haberine göre; Fırat Tanış, ailesiyle birlikte bir plajda şezlonglara yerleşti. Arkadaşlarının da katıldığı buluşmada, sıcak havadan korunmak için denize girme kararı aldılar. Kısa sürede serin sulara dalan Fırat Tanış ve sevgilisi Zeynep Günay, keyifli dakikalar geçirdi. Ünlü oyuncunun kızı Zeyno Tanış da onlara eşlik ederek denizde oyunlar oynadı.

Deniz sonrası Zeynep Günay, güneşlenmek için şezlonga dönerken, baba-kız ikilisi birlikte denizde oyun oynamaya devam etti. Sıcaktan bunalanlar serin sularda neşeyle yüzdü. Daha sonra, Fırat Tanış ve kızı güneşlenmeye yönelirken, oyuncu tek başına Ege’nin serin sularında yüzerek günü tamamladı.

Bu tatil anları, hem aile bağlarının güçlendiğini hem de samimi ilişkilerin ne kadar değerli olduğunu gösterdi. Fırat Tanış, yoğun çalışma temposunun ardından bu güzel anlarda dinlenmeyi tercih etti. Çeşme’nin doğal güzellikleri, üçlünün keyifli tatilini daha da unutulmaz kıldı.