Fırat Tanış, Kızı ve Sevgilisiyle Çeşme Tatilinde Keyifli Anlar Yaşadı

Fırat Tanış, kızı Zeyno ve sevgilisi Zeynep Günay ile Çeşme’de tatilin tadını çıkarıyor. Ailece deniz keyfi ve samimi anlar yaşandı.

Fırat Tanış, Kızı ve Sevgilisiyle Çeşme Tatilinde Keyifli Anlar Yaşadı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-06-2025 15:32

Ünlü oyuncu Fırat Tanış, tatil sezonunu kızları Zeyno Tanış ve sevgilisi, başarılı yönetmen Zeynep Günay ile birlikte Çeşme’de açtı. Yazın ilk günlerinde Ege’nin eşsiz güzelliklerini keşfeden üçlü, hem dinlendi hem de eğlendi.

HT Magazin'in haberine göre; Fırat Tanış, ailesiyle birlikte bir plajda şezlonglara yerleşti. Arkadaşlarının da katıldığı buluşmada, sıcak havadan korunmak için denize girme kararı aldılar. Kısa sürede serin sulara dalan Fırat Tanış ve sevgilisi Zeynep Günay, keyifli dakikalar geçirdi. Ünlü oyuncunun kızı Zeyno Tanış da onlara eşlik ederek denizde oyunlar oynadı.

Deniz sonrası Zeynep Günay, güneşlenmek için şezlonga dönerken, baba-kız ikilisi birlikte denizde oyun oynamaya devam etti. Sıcaktan bunalanlar serin sularda neşeyle yüzdü. Daha sonra, Fırat Tanış ve kızı güneşlenmeye yönelirken, oyuncu tek başına Ege’nin serin sularında yüzerek günü tamamladı.

Bu tatil anları, hem aile bağlarının güçlendiğini hem de samimi ilişkilerin ne kadar değerli olduğunu gösterdi. Fırat Tanış, yoğun çalışma temposunun ardından bu güzel anlarda dinlenmeyi tercih etti. Çeşme’nin doğal güzellikleri, üçlünün keyifli tatilini daha da unutulmaz kıldı.

Benzer Haberler
Aslı Bekiroğlu’ndan Arkadaşlarına Sert Sitem! “Geçmiş Olsun Bile Demediler” Aslı Bekiroğlu’ndan Arkadaşlarına Sert Sitem! “Geçmiş Olsun Bile Demediler”
Şükrü Özyıldız’dan Bodrum’da Kas Şov! Şükrü Özyıldız’dan Bodrum’da Kas Şov!
Aytaç Şaşmaz’dan Cemre Baysel’e Sosyal Medya Üzerinden Gönderme! Aytaç Şaşmaz’dan Cemre Baysel’e Sosyal Medya Üzerinden Gönderme!
Müjde Uzman’ın Renkli Bodrum Tatili Başladı Müjde Uzman’ın Renkli Bodrum Tatili Başladı
Yasemin Özilhan, Bodrum’da Tatil Sezonunu Açtı! Yasemin Özilhan, Bodrum’da Tatil Sezonunu Açtı!
Demirel Ailesi Sezonu Aile Boyu Açtı! Demirel Ailesi Sezonu Aile Boyu Açtı!
ÇOK OKUNANLAR
Minik Hayranını Ağlatan Demet Akalın Tepkilere Yanıt Verdi
  • 09-06-2025 12:05

Minik Hayranını Ağlatan Demet Akalın Tepkilere Yanıt Verdi

Aslışah Alkoçlar Yaz Sezonunu Bodrum’da Açtı!
  • 05-06-2025 15:17

Aslışah Alkoçlar Yaz Sezonunu Bodrum’da Açtı!

Aslı Bekiroğlu’ndan Arkadaşlarına Sert Sitem! “Geçmiş Olsun Bile Demediler”
  • 10-06-2025 14:32

Aslı Bekiroğlu’ndan Arkadaşlarına Sert Sitem! “Geçmiş Olsun Bile Demediler”

İrem Sak’ın “Modern Kadın” Dizisi Nerede Yayınlanacak?
  • 04-06-2025 17:18

İrem Sak’ın “Modern Kadın” Dizisi Nerede Yayınlanacak?

Bestemsu Özdemir Sevgilisini Otelde Bastı! Aldattığı Kadın Tanıdık Çıktı
  • 05-06-2025 15:53

Bestemsu Özdemir Sevgilisini Otelde Bastı! Aldattığı Kadın Tanıdık Çıktı