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Gecce Magazin Haberleri

Fırat Tanış: Alkol tedavisi olmasaydım kim bilir nerede olurdum!

Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati'nin yeni bölüm konuğu başarılı oyuncu Fırat Tanış oldu.

Fırat Tanış: Alkol tedavisi olmasaydım kim bilir nerede olurdum!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-09-2022 16:52
Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, gerçek yaşam öykülerini her hafta ekranlara taşıyor ve ünlü konuğuna o yaşamlara gidip, onların yerine geçip Empati kurmasını istiyor.  NTV ekranlarına şimdiye dek televizyon dünyasında hiç yapılmamış bir format geldi. Ahmet Mümtaz Taylan'ın ünlü konukları, her hafta başka hayatlara gidip, haberlere konu olmuş insan hikayelerini görüp, onların yaşadıklarıyla, acılarıyla, mutluluklarıyla, aşklarıyla, gözyaşlarıyla; hayatlarıyla empati kuruyorlar. Ünlü konuklar yaşanmış hikayelerle empati kurarken, belki de bambaşka hayatları, bambaşka gerçekleri ortaya çıkacak... 

Yapımcılığını BBO Yapım Şafak Bakkalbaşıoğlu ve Mahperi Altun Uçar'ın üstlendiği programda Ahmet Mümtaz Taylan, konuklarına yaşanmış, haberlere konu olmuş insan hikayelerini anlatıyor ve "sen olsan ne yapardın" diye soruyor. Empati'nin yeni bölüm konuğu başarılı oyuncu Fırat Tanış oldu.
 
"ALKOL TEDAVİSİ OLMASAYDIM KİMBİLİR NEREDE OLURDUM!"
 
Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış'a alkol tedavisi gördüğü dönemi hatırlatarak, "Bir dönem alkol tedavisi gördün ve içkiyi bıraktın. Bunu röportajlarında anlattığın ve benzer şeyler yaşadığım için gönül rahatlığıyla soruyorum, bunu yapmasaydın yine aynı yerde olabilir miydin?" dedi.
İşte Tanış'ın yanıtı:
 
 "Olamazdım. Ben bu konuda çalışan, kendisiyle ilgili çalışma yapmak isteyen tanımadığım insanlara örnek olmamın anlamlı olduğunu düşünüyorum. Olmazdım. Çünkü kendi potansiyelinizin farkına varmanız için bağımsız olmanız, bağımlı değil bağımsız olmanız gerek. Orada iç rehber işte... Kimbilir nerede ne olurdum bilmiyorum ama, bu olmazdı yani. Seninle şu an burada bile duruyor olamazdım belki." 
 
"EVLAT SAHİBİ OLABİLMEK İÇİN EVLENMEK VE BİYOLOJİK BAĞ ŞART DEĞİL!"
 
Ahmet Mümtaz Taylan Empati'de Fırat Tanış'a Türkiye'de evlenmeden evlat edinen ilk erkek olan Serkan Özibek'in yaşadıklarıyla Empati kurmasını istediğinde ise programda ilginç anekdotlar yaşandı. Fırat Tanış'ın "evlat sahibi olabilmek için evlenmek ve biyolojik bağ şart mı" sorusunda yanıtı şöyle oldu: "Şart değil. Bu örnekte de çok açık. İnsanlara aile demek için de, kendi bağından olmayan topluluklara insan ailem diyebilir" dedi. 
 
"ANNEM VE BABAM TERZİ"
 
Fırat Tanış: "Benim annem ve babam terzidir. Babamla İstanbul'daki o eski plajlara gittiğimizi hatırlarım. Kartal, Küçükyalı, Çamlık, Süreyya Plajı... Elinden tutup Rahmanlar'daki bostanın içinden geçip, domatesler, elimizde peynirler, bostanın içinden geçip bostanın bitiminde denize girdiğimizi hatırlarım. Demiryolu Kampı'na giderdik. Babam kaval yapardı, söylerdi, bana da kaval yapardı. 
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