Fırat Çelik’ten Nilperi Şahinkaya ile aşk iddialarına sert yanıt: “Kim kiminle sevişiyor, bunu mu tartışacağız?”

SHOW TV'nin sevilen dizisi "Kızılcık Şerbeti"nde "Cemal" karakterine hayat veren Fırat Çelik, Bebek'teki bir mekânda görüntülendi ve hakkında çıkan aşk dedikodularına sert tepki gösterdi. Nilperi Şahinkaya ile ilişki yaşadığı iddiaları gündemi meşgul ederken Çelik, basın mensuplarının sorularına oldukça çarpıcı açıklamalarla yanıt verdi.

Fırat Çelik’ten Nilperi Şahinkaya ile aşk iddialarına sert yanıt: “Kim kiminle sevişiyor, bunu mu tartışacağız?”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-11-2024 18:44

Geçtiğimiz günlerde Emre Yusufi ile uzun süren ilişkisini sonlandıran Nilperi Şahinkaya ile aşk yaşadığı iddialarını kesin bir dille reddeden Fırat Çelik, "Bu kadar gündem varken, bizim gündemimiz Nilperi Şahinkaya mı? Kim kimi öpüyor, kim kiminle sevişiyor, bunu mu tartışacağız?" diyerek magazin gündemine sitem etti.

Ayrıca, Bebek'e taşındığı yönündeki haberleri doğrulayan Çelik, bu taşınmanın Nilperi Şahinkaya ile ilgisi olmadığını belirtti. "Evet, Bebek’e taşındım, taşınamaz mıyım? Nilperi Şahinkaya benim dostumdur" diyen oyuncu, Şahinkaya ile sadece dostane bir ilişki içinde olduklarının altını çizdi. Çelik, "Filmde beraber oynadık, aynı sokakta oturuyoruz bu olamaz mı?" şeklinde konuşarak, ilişkilerinin meslektaşlık ve dostluk boyutunda olduğunu vurguladı.

Magazin dünyasında gündem olan bu iddialara nokta koyan Çelik’in açıklamaları, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Benzer Haberler
Ayça Ayşin Turan ve Furkan Andıç’tan yeni romantik komedi: “39 Derecede Aşk” Ayça Ayşin Turan ve Furkan Andıç’tan yeni romantik komedi: “39 Derecede Aşk”
Celil Nalçakan, “Sustalı Ceylan” dizisi ile ekranlara dönüyor! Celil Nalçakan, “Sustalı Ceylan” dizisi ile ekranlara dönüyor!
Çağlar Ertuğrul’a set arkadaşlarından doğum günü sürprizi! Çağlar Ertuğrul’a set arkadaşlarından doğum günü sürprizi!
Nurgül Yeşilçay: “Sosyal medyayı düzeltme görevini sizlere veriyorum” Nurgül Yeşilçay: “Sosyal medyayı düzeltme görevini sizlere veriyorum”
Oğuzhan Koç, sevgilisi Hazal Subaşı'yı yalnız bırakmadı! Oğuzhan Koç, sevgilisi Hazal Subaşı'yı yalnız bırakmadı!
Sinem Kobal'dan estetik iddialarına yanıt Sinem Kobal'dan estetik iddialarına yanıt
ÇOK OKUNANLAR
Hafsanur Sancaktutan’a İtalya ve İspanya’dan büyük ilgi!
  • 04-11-2024 14:55

Hafsanur Sancaktutan’a İtalya ve İspanya’dan büyük ilgi!

İlk ve Son ekibi yeni sezonu birlikte kutladı
  • 06-11-2024 18:14

İlk ve Son ekibi yeni sezonu birlikte kutladı

Ankaralı Turgut'un ölüm iddialarına kızı yanıt verdi:
  • 06-11-2024 10:30

Ankaralı Turgut'un ölüm iddialarına kızı yanıt verdi: "Babam hayatta!"

Birol Can’dan yeni türkü
  • 01-11-2024 09:37

Birol Can’dan yeni türkü

Celil Nalçakan, “Sustalı Ceylan” dizisi ile ekranlara dönüyor!
  • 07-11-2024 19:01

Celil Nalçakan, “Sustalı Ceylan” dizisi ile ekranlara dönüyor!