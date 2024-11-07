Fırat Çelik’ten Nilperi Şahinkaya ile aşk iddialarına sert yanıt: “Kim kiminle sevişiyor, bunu mu tartışacağız?”

Geçtiğimiz günlerde Emre Yusufi ile uzun süren ilişkisini sonlandıran Nilperi Şahinkaya ile aşk yaşadığı iddialarını kesin bir dille reddeden Fırat Çelik, "Bu kadar gündem varken, bizim gündemimiz Nilperi Şahinkaya mı? Kim kimi öpüyor, kim kiminle sevişiyor, bunu mu tartışacağız?" diyerek magazin gündemine sitem etti.

Ayrıca, Bebek'e taşındığı yönündeki haberleri doğrulayan Çelik, bu taşınmanın Nilperi Şahinkaya ile ilgisi olmadığını belirtti. "Evet, Bebek’e taşındım, taşınamaz mıyım? Nilperi Şahinkaya benim dostumdur" diyen oyuncu, Şahinkaya ile sadece dostane bir ilişki içinde olduklarının altını çizdi. Çelik, "Filmde beraber oynadık, aynı sokakta oturuyoruz bu olamaz mı?" şeklinde konuşarak, ilişkilerinin meslektaşlık ve dostluk boyutunda olduğunu vurguladı.

Magazin dünyasında gündem olan bu iddialara nokta koyan Çelik’in açıklamaları, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.