Fırat Çelik'in tatil planları

Fırat Çelik, önceki gün Cihangir'de kameralara yakalandı. Ev arayışında olduğunu belirten ünlü oyuncu, "Kentsel dönüşüm nedeniyle yeni bir ev arıyorum. Taşınmak için üç haftam kaldı" dedi.

Fırat Çelik'in tatil planları
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-06-2024 16:18

Ünlü oyuncu Fırat Çelik, bu yaz tatil rotasını Bodrum ve İzmir olarak belirledi. Tatil planları hakkında konuşan Çelik, "Evi bulmadan tatile gitmeyeceğim. Tatilde Yalıkavak'ta ve Alaçatı'da olacağım," dedi. 43 yaşındaki oyuncu, hem Bodrum'un gözde tatil beldesi Yalıkavak'ta hem de İzmir'in popüler tatil noktalarından Alaçatı'da zaman geçirecek.

Çelik, uzun zamandır yanında kimseyle görülmediği konusundaki sorulara da yanıt verdi. "Bekarım. Kendimle de çok mutluyum ama kapıları da kapatmayalım," diyerek özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Kendisiyle barışık olduğunu ifade eden Çelik, gelecekteki ilişkilere de açık olduğunu belirtti.

Fırat Çelik'in tatil planları ve samimi açıklamaları, hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor. Tatil için hazırlıklarını sürdüren oyuncu, yaz aylarını Ege'nin güzel sahillerinde geçirecek.

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