Final Öncesi Büyük Darbe! Survivor’a Kim Veda Etti?

Survivor 2026’da artık sona doğru geliniyor ve final öncesi ortalık iyice karışmış durumda. İstanbul’da yapılacak büyük final için son koltuklar da belli olurken yarışmada hem sevinç hem büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. Yarışmayı takip edenler için 16 Haziran Salı akşamı tam anlamıyla nefes kesen bir bölüm oldu.

Finale Giden Yolda Kritik Gece

Survivor 2026’da final öncesi son düellolar oynandı ve İstanbul’daki dörtlü finale kalan isimler netleşti. Daha önce Mert Nobre ve Sercan Yıldırım finale kalmayı garantilemişti. Bu iki ismin yanına katılan son yarışmacılar ise Nagihan Karadere ve Ramazan Sarı oldu.

Parkurda yaşanan mücadeleler gerçekten oldukça zorluydu. Yarışmacılar hem fiziksel hem mental olarak sınırlarını zorladı. Özellikle son etaplarda her puan adeta final bileti anlamına geliyordu.

Nagihan Ve Ramazan Final Biletini Aldı

Gecenin en çok konuşulan anlarından biri Nagihan Karadere’nin kritik oyunu kazanarak adını dörtlü finale yazdırması oldu. Nagihan, performansıyla hem rakiplerine hem izleyenlere güçlü bir mesaj verdi ve İstanbul biletini cebine koydu.

Aynı şekilde Ramazan Sarı da son düelloda gösterdiği performansla büyük bir başarı elde etti. Zorlu parkuru kazanan Ramazan final koltuğuna oturan son isimlerden biri olmayı başardı. Böylece Survivor’daki final kadrosu da kesinleşmiş oldu.

Nefise İçin Acı Veda

Gecenin en üzücü kısmı ise Nefise Karatay’ın elenmesi oldu. Ramazan Sarı ile girdiği kritik düelloda son koltuğu kaybeden Nefise yarışmaya veda eden son isimlerden biri olarak adını Survivor tarihine yazdırdı.

Elendikten sonra sosyal medyada da büyük bir tartışma başladı. Bir kısım izleyici Nefise’nin elenmesini normal karşılarken bir kısım ise oldukça haksız buldu. Bu durum yarışmanın ne kadar çok konuşulduğunu bir kez daha gösterdi.

Final Kadrosu Netleşti

Artık Survivor 2026’da büyük final için geri sayım başladı. İstanbul’daki finalde yarışacak dört isim kesinleşti: Mert Nobre, Sercan Yıldırım, Nagihan Karadere ve Ramazan Sarı.

Şimdi gözler tamamen büyük finale çevrilmiş durumda. Kim şampiyon olacak sorusu şimdiden herkesin dilinde ve final gecesi büyük bir heyecana sahne olacak gibi görünüyor.