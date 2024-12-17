Final korkusu! Başroller ücretlerini yüzde 15 indirim yaptı!

İkinci sezonuyla ekranlara gelmeye devam eden Sandık Kokusu dizisinde gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Peş peşe final yapan dizilerin arasında yer almak istemeyen oyuncular, yapımın devamlılığı için maaşlarında yüzde 15 indirim yapılmasını kabul etti.

Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Uğur Yücel ve Necip Memili gibi başarılı isimleri buluşturan dizi, özellikle yurt dışı satışlarında elde ettiği başarıyla dikkat çekiyor. Ancak son dönemde reyting kaygısı nedeniyle final yapan dizilerin artışı, Sandık Kokusu ekibinde endişe yarattı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, başrol oyuncuları dizinin 50. bölüme ulaşması ve sezon sonunu görmesi için önemli bir fedakârlığa imza attı. Maaşlarındaki indirimi kabul eden oyuncular, yapımın devamlılığını sağlamak için ortak bir karar aldı.

Planlandığı şekilde 50. bölüm tamamlanır ve reytingler düşüşe geçmezse dizinin ikinci sezonunun sonuna kadar ekranda kalacağı belirtiliyor.

Dizi ekibinin bu fedakâr adımı, sektör içinde takdirle karşılanırken Sandık Kokusu hayranları da gelişmeleri yakından takip ediyor.