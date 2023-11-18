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Fikret Kuşkan'ın isyanı: Bunlar topluma hiçbir şey vermez

En son "Cem Karaca’nın Gözyaşları" filminde, efsane rockçı Cem Karaca'nın babası Mehmet Karaca'yı canlandıran Fikret Kuşkan, 150 dakikayı aşan dizilere karşı bir isyan başlattı.

Fikret Kuşkan'ın isyanı: Bunlar topluma hiçbir şey vermez
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-11-2023 15:32

Fikret Kuşkan, 150 dakikayı aşan dizi sürelerine karşı duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. "Cem Karaca’nın Gözyaşları" filminin basın toplantısında konuşan Kuşkan, "Eskiden 40-45 dakikalık dizilerimiz vardı ve onlar insanları yormuyorlardı, zorlamıyorlardı. Hem izleyici için, hem de oynayan için son derece kaliteli, güzel işlerin üretildiği 1990’lar vardı, 2000’lerin başları vardı" dedi.

Kuşkan, televizyon dizi tarihindeki önemli dizilerden biri olan "Şaşıfelek Çıkmazı"nın 45 dakika olduğuna vurgu yaparak, şunları söyledi: “Önce 45 dakikayken, 50 dakikaya, 55 dakikaya 60-70-90 derken 150 dakikaya kadar diziler yapılmaya başlandı ve 3,5 saat aralara reklam girerek insanlar perişan bir halde yanaklarından, ağızlarının kenarlarından salyalar gelerek kafalarını embe basma tulumba gibi sallayarak bir dizinin bitmesini bekliyorlar, saat 00.30’ları buluyor. Bunlar topluma hiçbir şey vermeyecek şeylerdir… Çok daha sağlam Okan Uysaler’lerimiz vardı bizim… Türk edebiyatımızdan çok güzel işler çekebiliyorduk 45 dakikalık ve herkes haftaya heyecanla deli gibi bekliyordu…”

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