Fikret Kuşkan Ve Uğur Yücel, Söyleyemediklerim Filminde!

Türk sinemasının ödüllü ve usta yönetmenlerinden Cemal Şan uzun süren o derin sessizliğinin ardından beyazperdeye resmen muhteşem bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Sinemaseverleri çok derin sorgulamalara itecek vicdan ve adalet gibi bıçak sırtı kavramları masaya yatıracak olan bu dev prodüksiyonun hazırlıklarında nihayet son viraj dönüldü. Geçtiğimiz günlerde oyuncuların katılımıyla okuma provası eksiksiz tamamlanan sinema filminin merakla beklenen o heyecan verici çekim takvimi ve adeta yıldızlar geçidini aratmayan kadrosu da tamamen netleşti.

Van'dan Londra'ya Uzanacak Dev Prodüksiyon

Usta yönetmen Cemal Şan sinema dünyasında çok ses getirecek olan Söyleyemediklerim filmiyle tam 16 yıl sonra setlere yani ait olduğu yere geri dönüyor. Kulislere sızan son bilgilere göre; dev kadrolu filmin çekimleri için ilk klaket yarın Van'da vurulacak. Hikayenin o yüksek dinamizmine göre sadece Doğu Anadolu ile sınırlı kalınmayacak; Van'ın yanı sıra İstanbul, İzmir, Paris ve hatta Londra'da çekilecek olan film uluslararası bir sinematografik dille izleyici karşısına çıkacak.

Vicdan Ve Hukuk Arasındaki Savaş

Söyleyemediklerim sinemaseverleri alışılmışın dışında sarsıcı ve çok sert bir yüzleşmenin içine çekecek. Yapım Doğu'nun o kendine has sert coğrafyasında yanlışlıkla işlenen trajik bir cinayetin hemen ardından yaşananları müthiş etkileyici bir dille beyazperdeye taşımaya hazırlanıyor. Film adalet kavramının o bilindik hukuki boyutundan ziyade insanın içini acıtan o saf insani boyutuna odaklanıyor. Kan davası ile barış rasyonel hukuk kuralları ile sızlayan o derin vicdanlar arasında sıkışıp kalan hayatların sarsıcı sırlarla dolu yüzleşme hikayesi olan film adaletin sadece mahkeme salonlarında değil insanın kendi içindeki o karanlık mahkemede yani vicdanında tecelli ettiğini anlatan adeta modern bir tragedya sunacak hepimize. Filmin en çok dikkat çeken ve heyecan yaratan yönü ise şüphesiz sinema ve tiyatro dünyasının en saygın en devasa isimlerini bir araya getiren o muazzam oyuncu kadrosu oldu.

Başrollerde Usta İsimler Buluştu

Karakter odaklı dramatik yapısıyla öne çıkan bu iddialı filmde Fikret Kuşkan Menderes karakterine hayat verirken Sedef Avcı Adalet'i, Berk Çanakoğlu Umut'u, usta oyuncu Uğur Yücel Erman'ı, Hüseyin Avni Danyal Paşa'yı ve Sarp Akkaya da Kerem Bey'i canlandıracak. Kadroda ayrıca Arif Pişkin, Dünya Kayatürk, Deniz Gündoğdu, Timur Ölkebaş, İlayda Mine Çopur, Ahmet Varlı, Osman Akça, Elçin Atamgüç, Oktay Ekinci, Volga Sorgu, Batuhan Sezer, Hasan Balay, Sedef Çalışır, Selin Kaşıkçı, Necmettin Çobanoğlu, Hakan Salınmış, Hürmüz Ötüken, Muhammet Kulu ve Sema Şahingöz Akça gibi her biri birbirinden başarılı sektöre damga vurmuş isimler yer alıyor.