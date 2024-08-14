Fikret Kuşkan ekranlara dönüyor! Bu kez kötü adam rolünde...

Fikret Kuşkan'ın yeni dizisi belli oldu. İşte usta oyuncunun rol alacağı o dizi...

Fikret Kuşkan ekranlara dönüyor! Bu kez kötü adam rolünde...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-08-2024 12:57

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren atv, iddialı dizisi "Dönüş" ile dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. O3 Medya tarafından yapımcılığı üstlenilen ve Hülya Bilban’ın hem yönetip hem de senaryosunu yazdığı "Dönüş", güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden merak uyandırdı.

Dizinin başrol kadın karakterlerinden Leyla’yı canlandırmak üzere genç kuşağın parlayan yıldızlarından Burcu Özberk ile, Filiz karakteri için ise yetenekli oyuncu Belçim Bilgin ile anlaşma sağlandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İzleyiciler, bu iki başarılı ismin performansını heyecanla beklerken, dizinin kötü adamı Teoman karakteri için de usta oyuncu Fikret Kuşkan projeye dahil oldu.

"Dönüş" dizisi, Bursa’da çekilecek ve atv’nin yeni sezondaki en iddialı projeleri arasında yer alıyor. Televizyon dünyasında büyük ilgi gören bu gelişme, diziseverler tarafından da büyük bir merakla takip ediliyor.

Benzer Haberler
Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal'ın yeni projesi Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal'ın yeni projesi
Denizbank EMEKLİLERE ödemeleri başlatıyor! Maaş getiren emekli 12000 TL ödeme alacak! Denizbank EMEKLİLERE ödemeleri başlatıyor! Maaş getiren emekli 12000 TL ödeme alacak!
Akbank yeni müşterilere ödemeleri yapacak! Artık banka hesabı açanlar 50 bin TL ödeme alabilecek Akbank yeni müşterilere ödemeleri yapacak! Artık banka hesabı açanlar 50 bin TL ödeme alabilecek
TBMM onayından geçti! Maaş alan tüm emeklilere 15 Ağustos'ta 15100 TL ödeme yapılacak TBMM onayından geçti! Maaş alan tüm emeklilere 15 Ağustos'ta 15100 TL ödeme yapılacak
7000 8000 9000 10000 TL Emeklilere Ödeme Olacağı açıklandı! Emeklilere ödemeler duyuruldu! 7000 8000 9000 10000 TL Emeklilere Ödeme Olacağı açıklandı! Emeklilere ödemeler duyuruldu!
İrem Helvacıoğlu'na yakışıklı partner! Bu ikili çok konuşulur İrem Helvacıoğlu'na yakışıklı partner! Bu ikili çok konuşulur
ÇOK OKUNANLAR
Arka Sokaklara öyle bir isim katılıyor ki... Duyunca çok şaşıracaksınız
  • 10-08-2024 11:42

Arka Sokaklara öyle bir isim katılıyor ki... Duyunca çok şaşıracaksınız

Kıvanç Tatlıtuğ öyle bir rolle dönüyor ki... Yer yerinden oynayacak!
  • 10-08-2024 14:38

Kıvanç Tatlıtuğ öyle bir rolle dönüyor ki... Yer yerinden oynayacak!

Demet Akalın'dan Serenay Sarıkaya'ya: 'Manyak karı ya'
  • 09-08-2024 17:07

Demet Akalın'dan Serenay Sarıkaya'ya: 'Manyak karı ya'

Holding'e Ceyda geliyor! Kadroya flaş transfer
  • 10-08-2024 14:36

Holding'e Ceyda geliyor! Kadroya flaş transfer

Megastar Tarkan’ın konserindeki dans şovu sosyal medyayı salladı!
  • 13-08-2024 11:08

Megastar Tarkan’ın konserindeki dans şovu sosyal medyayı salladı!