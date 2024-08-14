Fikret Kuşkan ekranlara dönüyor! Bu kez kötü adam rolünde...

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren atv, iddialı dizisi "Dönüş" ile dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. O3 Medya tarafından yapımcılığı üstlenilen ve Hülya Bilban’ın hem yönetip hem de senaryosunu yazdığı "Dönüş", güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden merak uyandırdı.

Dizinin başrol kadın karakterlerinden Leyla’yı canlandırmak üzere genç kuşağın parlayan yıldızlarından Burcu Özberk ile, Filiz karakteri için ise yetenekli oyuncu Belçim Bilgin ile anlaşma sağlandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İzleyiciler, bu iki başarılı ismin performansını heyecanla beklerken, dizinin kötü adamı Teoman karakteri için de usta oyuncu Fikret Kuşkan projeye dahil oldu.

"Dönüş" dizisi, Bursa’da çekilecek ve atv’nin yeni sezondaki en iddialı projeleri arasında yer alıyor. Televizyon dünyasında büyük ilgi gören bu gelişme, diziseverler tarafından da büyük bir merakla takip ediliyor.