Feyza Civelek’ten ‘Kızılcık Şerbeti’ İddialarına Sert Yanıt

Feyza Civelek, ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisinde çıkan iddialara yanıt verdi. Sibel Taşçıoğlu hakkında konuşan Civelek, iftiralara sert çıkış yaptı.

Yayın Tarihi : 22-09-2025 19:08

SHOW TV’nin fenomen dizisi ‘Kızılcık Şerbeti’nde ‘Nilay’ karakteriyle adından söz ettiren Feyza Civelek, hakkında çıkan iddialara yanıt verdi. Son günlerde, dizide ‘Pembe’ karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu’nun ayrılığının Civelek yüzünden olduğu öne sürülmüştü.

“Her Söylenen İftira”

Civelek, iddiaları kesin bir dille yalanladı:
"Meyve veren ağacı taşlamaya çalışıyorlar ama çok taşlayamıyorlar. Söylenilen her şey iftira. Sibel abla senaryonun getirdiği şekilde diziden ayrıldı. 4’üncü sezonda hâlâ senaristin kızı olarak konuşulmamalıyım. Ben buraya kendi başarımla geldim. Çekemediklerini bu kadar belli etmesinler. Sahnelerim daha da artacak. Yakında ‘Nilay’ bomba gibi dönüyor."

Yapım Şirketinden Açıklama

‘Kızılcık Şerbeti’nin yapımcısı Gold Film de sosyal medyada dolaşan haberleri yalanladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"‘Pembe’ karakterinin hikâyesi doğal akışında sona ermiş ve bu nedenle oyuncumuz dizimizin kadrosundan ayrılmıştır. Bu ayrılışın üzerinden beş ay geçtikten sonra çıkan asılsız iddialar, dizimize zarar vermeye yöneliktir. Kamuoyunun yanıltıcı, gerçeğe dayanmayan haberlere ve spekülasyonlara itibar etmemesini rica ederiz."

