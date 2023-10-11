Advert

Feyza Altun ortaya çıkardı! Dilan Polat'ın deprem bölgesinde müşterilerini mağdur etti

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri zinciri sahibi Dilan Polat hakkında ortaya atılan iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Olaya dahil olan Avukat Feyza Altun, kendisine deprem bölgesinden ulaşan bazı Dilan Polat mağdurlarının, parasını ödemiş olmasına karşın hizmet veya para iadesi alamadıklarını iddia etti.

Feyza Altun ortaya çıkardı! Dilan Polat'ın deprem bölgesinde müşterilerini mağdur etti
YAŞAM
Yayın Tarihi : 11-10-2023 16:42

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında, günden güne artan iddialarla adlarından söz ettiriyorlar. Dilan Polat'ın lüks yaşamının kaynağı, son zamanlarda sıkça tartışılan bir konu haline geldi. Ayrıca, onun sahip olduğu güzellik merkezlerine dair de mağduriyet iddiaları bulunmaktadır.

Birçok iddianın odağında olan çift, şimdi de kara para aklama suçlamasıyla gündeme geldi. Bu iddiaların üzerine harekete geçen MASAK, Dilan ve Engin Polat'ı yakın mercek altına aldı. İncelemenin sonucunda, çiftin 250 milyon lira değerinde şüpheli işlemleri olduğu belirtildi.

Ünlü televizyoncu Fatih Altaylı'nın programına katılan Avukat Feyza Altun, Dilan Polat hakkında bomba gibi iddialarda bulundu. Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, Dilan Polat mağdurlarının kendisine ulaştığını ve yardım istediğini belirtti.

Ancak bu iddialar sadece lüks yaşam ve kara para aklama ile sınırlı kalmıyor. Dilan Polat'ın deprem bölgesindeki güzellik merkezleri de gündemde. Bu şubelerin bazıları, depremden dolayı zarar gördüğü için taşındı. Ancak, eski müşterileriyle iletişime geçilmediği belirtildi.

Deprem sonrası bazı müşterilerin, parasını ödedikleri hizmeti alamadıkları iddia ediliyor. Bazılarının depremden hemen önce bakım paketleri satın aldığı, fakat bu hizmetlerden faydalanamadığı söyleniyor.

Mağdur olduklarını söyleyen müşterilerin iddiaları, Hatay'da Dilan Polat güzellik merkezinin yıkıldığı ve İskenderun'da ise cihazların taşınarak başka ilde şube açıldığı yönünde. Bu şubelerden hizmet alan vatandaşlar ise kendilerine para iadesi veya başka şubeden hizmet alma fırsatı sunulmadığını iddia ediyor.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın adları, çeşitli iddialarla sıkça gündeme gelmeye devam ediyor. Bu iddiaların doğruluğu konusunda resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Bu tür iddiaların doğruluk payının araştırılması, hem fenomen çiftin hem de mağdur olduğunu iddia eden kişilerin haklarını koruma altına alacaktır.

Benzer Haberler
Emeklilere yılbaşı ikramiyesi gibi ödemeler başladı: Hesaplarınıza en az 5000 TL en fazla 12000 TL aktarılıyor Emeklilere yılbaşı ikramiyesi gibi ödemeler başladı: Hesaplarınıza en az 5000 TL en fazla 12000 TL aktarılıyor
Elektrik faturası, doğalgaz parası, doğum yardımı, engelli maaşı nasıl alınır? Elektrik faturası, doğalgaz parası, doğum yardımı, engelli maaşı nasıl alınır?
Mehmet Şimşek yabancı yatırımcıları ikna etmeyi başardı Mehmet Şimşek yabancı yatırımcıları ikna etmeyi başardı
Rektörün lüks makam aracı isteğini karşılayabilen firma olmadı Rektörün lüks makam aracı isteğini karşılayabilen firma olmadı
Akbank düşük faizli emekli kredisi başladı emekli maaşı alan herkes başvuru yaparak onay alacak Akbank düşük faizli emekli kredisi başladı emekli maaşı alan herkes başvuru yaparak onay alacak
Almanya işçi alımı için yeniden kapıları açtı! Maaş tam 55 bin lira Almanya işçi alımı için yeniden kapıları açtı! Maaş tam 55 bin lira
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye dünya medyasında manşetlerde! Birkaç ülkeden biri
  • 10-10-2023 21:39

Türkiye dünya medyasında manşetlerde! Birkaç ülkeden biri

Şeker hastalığına karşı kalkan gibi koruyor! Sadece 1 bardak içmek bile yetiyor
  • 07-10-2023 14:19

Şeker hastalığına karşı kalkan gibi koruyor! Sadece 1 bardak içmek bile yetiyor

Son dakika haberi: TOKi herkesi ev sahibi yapıyor! Bu şehirlerde 1+1-2+1-3+1 konut başvurusu başladı
  • 10-10-2023 10:01

Son dakika haberi: TOKi herkesi ev sahibi yapıyor! Bu şehirlerde 1+1-2+1-3+1 konut başvurusu başladı

TPAO 48 bin TL maaşla işçi alıyor! TPAO işçi alımı ne zaman? Personel alımı başvuru nereye ve nasıl yapılır?
  • 08-10-2023 17:14

TPAO 48 bin TL maaşla işçi alıyor! TPAO işçi alımı ne zaman? Personel alımı başvuru nereye ve nasıl yapılır?

Rektörün lüks makam aracı isteğini karşılayabilen firma olmadı
  • 11-10-2023 15:53

Rektörün lüks makam aracı isteğini karşılayabilen firma olmadı