Feyza Altun ortaya çıkardı! Dilan Polat'ın deprem bölgesinde müşterilerini mağdur etti

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında, günden güne artan iddialarla adlarından söz ettiriyorlar. Dilan Polat'ın lüks yaşamının kaynağı, son zamanlarda sıkça tartışılan bir konu haline geldi. Ayrıca, onun sahip olduğu güzellik merkezlerine dair de mağduriyet iddiaları bulunmaktadır.

Birçok iddianın odağında olan çift, şimdi de kara para aklama suçlamasıyla gündeme geldi. Bu iddiaların üzerine harekete geçen MASAK, Dilan ve Engin Polat'ı yakın mercek altına aldı. İncelemenin sonucunda, çiftin 250 milyon lira değerinde şüpheli işlemleri olduğu belirtildi.

Ünlü televizyoncu Fatih Altaylı'nın programına katılan Avukat Feyza Altun, Dilan Polat hakkında bomba gibi iddialarda bulundu. Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, Dilan Polat mağdurlarının kendisine ulaştığını ve yardım istediğini belirtti.

Ancak bu iddialar sadece lüks yaşam ve kara para aklama ile sınırlı kalmıyor. Dilan Polat'ın deprem bölgesindeki güzellik merkezleri de gündemde. Bu şubelerin bazıları, depremden dolayı zarar gördüğü için taşındı. Ancak, eski müşterileriyle iletişime geçilmediği belirtildi.

Deprem sonrası bazı müşterilerin, parasını ödedikleri hizmeti alamadıkları iddia ediliyor. Bazılarının depremden hemen önce bakım paketleri satın aldığı, fakat bu hizmetlerden faydalanamadığı söyleniyor.

Mağdur olduklarını söyleyen müşterilerin iddiaları, Hatay'da Dilan Polat güzellik merkezinin yıkıldığı ve İskenderun'da ise cihazların taşınarak başka ilde şube açıldığı yönünde. Bu şubelerden hizmet alan vatandaşlar ise kendilerine para iadesi veya başka şubeden hizmet alma fırsatı sunulmadığını iddia ediyor.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın adları, çeşitli iddialarla sıkça gündeme gelmeye devam ediyor. Bu iddiaların doğruluğu konusunda resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Bu tür iddiaların doğruluk payının araştırılması, hem fenomen çiftin hem de mağdur olduğunu iddia eden kişilerin haklarını koruma altına alacaktır.