Helin Elveren Daha 17 Dizisindeki Deniz Karakterini ve İç Dünyasını Anlattı

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Daha 17 dizisinde Deniz karakterine hayat veren güzel ve yetenekli oyuncu Helin Elveren samimi açıklamalarda bulundu. Episode Dergi'ye röportaj veren genç oyuncu oyunculuk serüveninden canlandırdığı karakterin karmaşık iç dünyasına ve dizideki ikili ilişkilerine kadar merak edilen birçok konuya açıklık getirdi.

Oyunculuğun kendisi için zaman içerisinde büyük bir tutkuya dönüştüğünü belirten Elveren Deniz'in adalet duygusuna ve güçlü vicdanına vurgu yaptı. Karakterinin doğru bildiğinden şaşmayan yapısını öven başarılı oyuncu "Deniz, adalet duygusu çok yüksek, yanlışa yanlış, doğruya doğru diyebilen bir karakter. Aras'ı ne kadar sevse de sırf karşılığını alamadığı için onun arkasından iş çevirecek ya da gerçeği saklayacak biri değil. Duygularıyla hareket etse bile vicdanını hiçbir zaman kaybetmiyor" ifadelerini kullandı.

Deniz Ve Aras Arasındaki His Klasik Bir Aşk Değil

Dizide Çağan Efe Ak'ın canlandırdığı Aras karakteri ile Deniz arasındaki ilişkiyi değerlendiren Helin Elveren bu bağın yüzeysel bir romantizmden çok daha derin anlamlar taşıdığını belirtti. Genç yaşlarda yaşanan duyguların temelinde görünme ve değer görme arzusunun yattığını savunan genç yetenek konuyu şu sözlerle detaylandırdı:

"Aras, Deniz'i koruyor, ona güveniyor ve hayatında önemli bir yere koyuyor. Deniz de ilk kez birinin hayatında bu kadar değerli olduğunu hissediyor. Genç yaşlarda hissedilen duygular daha çok görülme değer verilme ve ihtiyaç duyulma hissiyle bağlantılı."

Teoman İle Ortak Yaraları Onları Yakınlaştıracak

Dizinin ilerleyen bölümlerinde Deniz ile Ata Yaşat'ın hayat verdiği Teoman karakteri arasındaki dinamiklerin değişeceğine işaret eden Elveren, birbirine tamamen zıt görünen bu iki karakterin aslında benzer geçmişlere ve derin yaralara sahip olduğunu söyledi. En güçlü bağların önyargıların kırılmasıyla oluştuğunu belirten oyuncu iki karakterin geleceğine dair önemli ipuçları verdi:

"Önce birbirinize önyargınız oluyor, sonra birbirinizi tanıdıkça anlamaya başlıyorsunuz. Ortak yaralarınızın ortak eksikliklerinizin olduğunu fark ediyorsunuz. Bence insanı birbirine en çok yakınlaştıran şey de bu. Deniz ve Teoman da birbirini anlamaya başladıkça gerginlik başka bir yere evrilecek diye düşünüyorum. Bunun için zaman var ama birbirlerini gerçekten gördüklerinde ilişkileri de çok farklı bir noktaya gelecek."

Gerçek Hayatta Karşılaşsak Önce Deniz'e Sarılırdım

Röportajda karakteriyle kurduğu duygusal bağı da gözler önüne seren Helin Elveren gerçek hayatta Deniz’le yüz yüze gelme şansı olsa ona ilk yapacağı şeyin sarılmak olacağını dile getirdi. Deniz'in etrafındaki herkesi kurtarma çabası içinde kendisini unuttuğunu ve ihmal ettiğini vurgulayan oyuncu karakterine olan empati dolu yaklaşımıyla takdir topladı.

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği Pastel Film imzası taşıyan Daha 17 sürprizlerle dolu yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam edecek.