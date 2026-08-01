Aleyna Tilki'nin O Sözleri Zehir Gibiydi! Kariyer Yolunda Yaşadıklarını Anlattı

Aleyna Tilki'nin çocuk yaşta başlayan kariyerine ilişkin açıklamaları, şöhretin parlak yüzünün ardında oldukça ağır bir hikâye bulunduğunu gösterdi. Genç şarkıcının yıllara yayılan röportajlarında anlattıkları, "Başarıya giden yolun bedeli neydi?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Aleyna Tilki henüz 16 yaşındayken "Cevapsız Çınlama" ile müzik listelerini altüst etti. Milyonlarca dinlenme, kalabalık konserler ve peş peşe gelen projeler… Dışarıdan bakıldığında genç bir yıldızın rüya gibi yükselişi vardı. Tilki'nin farklı dönemlerde verdiği röportajlar ise o yılların sandığımız kadar ışıltılı geçmediğini ortaya koydu.

"Ünlü Olmanın Bedeli Çok Ağır Oldu"

Orkun Işıtmak'ın sunduğu Pembe Yalanlar programına konuk olan şarkıcı, çocuk yaşta şöhrete ulaştığı dönemde sürekli olarak pedagoglara ifade verdiğini anlattı. Kıyafetleri ve çalışma koşulları konusunda sorgulandığını belirten Tilki, resmî kurumların devreye girdiğini, ailesinden ayrılma korkusu yaşadığını söyledi. O günleri, "Ailem de ben de çok yıprandık." sözleriyle özetledi.

Yoğun çalışma temposu sağlığını da etkilemişti. Bazı günler 17 saat çalışıyor, dinlenmek istediğinde programına devam etmesi bekleniyordu. Bir gün kas spazmı geçirdiğini ve bedeninin neredeyse tamamen kilitlendiğini söyleyen genç şarkıcı yaşadığı anı vücudunun verdiği ciddi bir alarm olarak tarif etti.

"Beni Bir Çöp Gibi Ortaya Attılar"

Kariyerindeki kırılma noktalarını Cüneyt Özdemir'in programında da anlatmıştı. Konserlerinin engellendiğini düşündüğünü söyleyen şarkıcı, müzik sektöründe baskı gördüğünü ileri sürdü. Sahnedeyken can güvenliğinin önemsenmediğini savunan Tilki'nin "Beni bir çöp gibi ortaya attılar." çıkışı oldukça sertti. Ölüm tehditleri aldığını, sahne çevresinde yaşanan tehlikeli olaylara tanık olduğunu da anlattı.

2023'te takipçileriyle yaptığı bir sohbette çevresinden sürekli üretmeye devam etmesi yönünde baskı gördüğünü söylemişti. Fakat istemediği bir kariyer planına teslim olmayı reddetti. Durup kendisini dinlemesinin maddi açıdan zorlayıcı olduğunu saklamadı, buna rağmen "Asıl kaybolacaktım." diyerek aldığı kararın arkasında durdu.

Bugün geriye bakıldığında Aleyna Tilki'nin hikâyesi bir gecede parlayan genç pop yıldızı anlatısından çok daha fazlasını barındırıyor. Bir yanda milyonların tanıdığı şarkılar, diğer yanda çocuk yaşta omuzlarına yüklenen ağır bir tempo… Tilki'nin zehir gibi sözleri, alkışların sesi yükselirken yaşananların ne kadar kolay görünmez hâle gelebildiğini bir kez daha hatırlattı.