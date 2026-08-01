Şarkıcı Çelik’ten Sağlık Çalışanlarına Alkış Toplayan Övgü

90'lı yıllardan bu yana pop müziğin sevilen isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı Çelik Erişçi bu kez müziğiyle değil takdir toplayan örnek davranışıyla gündeme geldi. Bir yakınını ziyaret etmek amacıyla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin acil servisine giden ünlü sanatçı hastanede karşılaştığı yüksek hizmet kalitesi ve sağlık çalışanlarının özverili ilgisi karşısında hayranlığını gizleyemedi.

Hastane ortamında tanık olduğu ilgiden son derece etkilenen Erişçi yaşadığı memnuniyeti ve duygularını çektiği özel bir video ile sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü ismin sağlık camiasına destek veren bu yaklaşımı kısa sürede dijital platformlarda büyük ses getirdi.

"Ben Bu Kadar İyi Bir Kamu Hastanesi Görmedim"

Hastanenin bir özel kurum değil devlet hastanesi olduğunun altını önemle çizen Çelik Erişçi acil servisteki doktorlardan temizlik görevlilerine kadar tüm personelin hastalara yaklaşımını öve öve bitiremedi. Çektiği videoda memnuniyetini samimi bir dille aktaran sanatçı şu ifadeleri kullandı:

"Bir vesileyle acilde yatan bir dostumu ziyarete geldim. Ben böyle iyi bakım, iyi personel ve hastalara bu kadar ilgi gösterilen bir hastane görmedim."

"Ömür Boyu Nöbetçi Sanatçı Gibi Konser Vermeye Hazırım"

Bir dostumuza destek olma vesilesiyle Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil ine yolum düştü. Burası bir devlet hastanesi ve baştan sona tüm hastane personeline teşekkür etmek istedim. O kadar güzel bir ilgi, alaka, bakım var ki…Sözümdür tüm personel için ne… pic.twitter.com/hqZ7JJ9LsQ — Çelik Erişçi (@celikerisci) August 1, 2026

Hastane yönetimini veya personeli kişisel olarak tanımadığını tamamen tarafsız bir gözlemle bu paylaşılanları dile getirdiğini belirten Çelik sağlık çalışanlarına olan şükran borcunu ödemek için unutulmayacak bir teklifte bulundu.

Hastane çalışanları için her an sahneye çıkmaya hazır olduğunu ifade eden ünlü popçu jest dolu açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"Bu hastanenin başhekimi kim yönetim ekibi ve personeli kim hiç bilmiyorum. Ne isterlerse emirlerine amadeyim. Doktorundan başhekimine tüm çalışanları için ömür boyu nöbetçi sanatçı gibi konser vermeye razıyım."

Sosyal Medyada Takdir Yağdı

Sanatçının sağlık çalışanlarının emeğini ve fedakarlığını ön plana çıkaran samimi mesajı sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Çelik'in bu duyarlı davranışını tebrik ederken sağlık personeline gösterilen bu vefalı yaklaşım dijital mecralarda günün en çok konuşulan konuları arasına girdi.