Kızılcık Şerbeti'nde Şok Ayrılık: Feyza Civelek Veda Ediyor

Show TV'nin Cuma akşamlarına damga vuran Gold Film imzalı fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezon öncesinde magazin ve medya dünyasını sallayacak büyük değişiklikle gündeme geldi. İzleyicilerin yeni bölümlerini merakla beklediği dizinin kadrosunda radikal bir ayrılık yaşanacağı öğrenildi.

Yapımın yayınlandığı ilk bölümden itibaren dizinin en renkli, tartışılan ve dikkat çeken figürlerinden biri olan Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek yeni sezonda ekipte yer almayacak. Dizinin gidişatını doğrudan etkileyecek bu ayrılıkla birlikte Kızılcık Şerbeti'nde sürpriz gelişmelerin yaşanacağı ve hikayede yepyeni bir dönemin kapılarının aralanacağı belirtiliyor.

"Nilay Bir Tık Öne Çıkabilir"

Kızılcık Şerbeti'ne vedası gündeme bomba gibi düşen başarılı oyuncu Feyza Civelek yayın direktörlüğünü Gülay Özdemir'in üstlendiği Gardrop Magazin dergisinin bu ayki kapak yıldızı oldu. Dergiye verdiği röportajda kariyer yolculuğunu ve bugüne kadar yer aldığı projeleri değerlendiren Civelek Nilay karakterinin kendisindeki yerini de samimiyetle dile getirdi.

Bugüne kadar Adını Feriha Koydum, Güllerin Savaşı, Sol Yanım ve son olarak Kızılcık Şerbeti gibi reyting rekorları kıran birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu "Bu projeler arasında seni en çok heyecanlandıran hangisiydi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Canlandırdığım her karakteri severek oynadım hepsi benim için çok değerli. Belki de en son hayatımda olduğundan Nilay bir tık öne çıkabilir."

"Hedefim Farklı ve İlginç Karakterleri Oynamak"

Kızılcık Şerbeti'ndeki başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiren genç oyuncu kariyerindeki yeni hedeflerinden ve gelecek planlarından da bahsetti. Oyunculuk vizyonunu ve seçici tavrını vurgulayan Civelek "Oyuncu olarak hayalini kurduğun içinde olmayı çok istediğin bir proje var mı?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Farklı ilginç karakterleri canlandırmak; bunu yaparken de kaliteli yapımlarda yer almak her zaman tercihim olacaktır."

Feyza Civelek'in vedasının ardından dizide Nilay karakterinin hikayeden nasıl çıkarılacağı ve yeni sezonda kadroya katılacak yeni isimlerin kimler olacağı şimdiden izleyiciler tarafından büyük bir merak konusu oldu.