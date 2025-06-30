Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol evlendi! Hande Erçel horon performansıyla geceye damga vurdu

Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol evlendi. Hande Erçel'in horon performansı düğüne damga vurdu, sosyal medyada gündem oldu.

Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol evlendi! Hande Erçel horon performansıyla geceye damga vurdu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-06-2025 14:57

Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Sedat Köroğlu karakteriyle hafızalara kazınan Feyyaz Şerifoğlu, dört yıldır birlikte olduğu spiker sevgilisi Merve Dinçkol ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin düğünü İstanbul’da gerçekleşti. Gecede duygusal anlar yaşanırken, ünlü oyuncu Hande Erçel'in horon performansı sosyal medyayı salladı.

Dört yıllık aşk mutlu sonla taçlandı

Aşkları uzun süredir magazin gündeminde yer alan Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol, ilişkilerini evlilikle noktaladı. İstanbul’da gerçekleşen düğün töreni, sanat ve medya dünyasından birçok ismi bir araya getirdi. Şık tasarımıyla dikkat çeken gelinlik ve klasik damatlık tercih eden çift, mutluluklarıyla göz kamaştırdı.

Nikâhta duygusal anlar yaşandı

Nikâh töreni sırasında duygusal anlar yaşandı. Nikâh memuru, Merve Dinçkol’a 2018 yılında hayatını kaybeden babasının adını sorduğunda, genç spikerin gözleri doldu. Düğüne katılan davetliler, bu anlarda alkışlarla çifte destek verdi.

İlk dans “Tencere Kapak” ile yapıldı

Düğünün romantik anlarından biri de çiftin ilk dansıydı. Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol, Kenan Doğulu’nun sevilen parçası “Tencere Kapak” eşliğinde dans ederek geceye renk kattı. O anlara ait kareler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Hande Erçel horon tepti, sosyal medya yıkıldı

Gecenin sürprizlerinden biri ise Hande Erçel oldu. Cannes dönüşü sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte düğüne katılan güzel oyuncu, gece boyunca neşeli tavırlarıyla dikkat çekti. Feyyaz Şerifoğlu ile birlikte horon oynadığı anlar ise kısa sürede sosyal medyada gündem haline geldi. Erçel'in enerjik performansı takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Benzer Haberler
Romantik kare! Yasmin Erbil’den Yiğit Poyraz’a kalpli paylaşım Romantik kare! Yasmin Erbil’den Yiğit Poyraz’a kalpli paylaşım
Ersin Korkut'tan olay paylaşım! Kıvanç Tatlıtuğ’a “Teyzemin oğlu” dedi, sosyal medya yıkıldı Ersin Korkut'tan olay paylaşım! Kıvanç Tatlıtuğ’a “Teyzemin oğlu” dedi, sosyal medya yıkıldı
Hande Erçel ve Hakan Sabancı Cannes tatiliyle aşk tazeledi! Hande Erçel ve Hakan Sabancı Cannes tatiliyle aşk tazeledi!
Hande Ataizi ve sevgilisi Bodrum’da sezonu adrenalinle açtı! Hande Ataizi ve sevgilisi Bodrum’da sezonu adrenalinle açtı!
Emine Ün Bodrum’da plaj şıklığıyla göz kamaştırdı! İki farklı kombinle dikkat çekti Emine Ün Bodrum’da plaj şıklığıyla göz kamaştırdı! İki farklı kombinle dikkat çekti
Burak Deniz ile Yaren Güldiken aşkı belgelendi! İlk kez birlikte görüntülendiler Burak Deniz ile Yaren Güldiken aşkı belgelendi! İlk kez birlikte görüntülendiler
ÇOK OKUNANLAR
Mert Günok, Yoğun Sezonun Ardından Ailesiyle Bodrum’da
  • 25-06-2025 14:41

Mert Günok, Yoğun Sezonun Ardından Ailesiyle Bodrum’da

Bakü'de Kenan Doğulu Fırtınası Esti
  • 24-06-2025 13:45

Bakü'de Kenan Doğulu Fırtınası Esti

Baba Olmaya Hazırlanan Tolga Sarıtaş, Oğluna Vereceği İsmi Açıkladı
  • 25-06-2025 14:16

Baba Olmaya Hazırlanan Tolga Sarıtaş, Oğluna Vereceği İsmi Açıkladı

Sinem Ünsal ile Berk Cankat’tan Bodrum’da Doyasıya Aşk
  • 25-06-2025 10:22

Sinem Ünsal ile Berk Cankat’tan Bodrum’da Doyasıya Aşk

Burak Deniz ile Yaren Güldiken aşkı belgelendi! İlk kez birlikte görüntülendiler
  • 30-06-2025 10:47

Burak Deniz ile Yaren Güldiken aşkı belgelendi! İlk kez birlikte görüntülendiler