Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol'un Bebek Heyecanı!

Anne baba olmaya hazırlanan Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol doğacak kızları için geri sayımda. Çiftin sosyal medyadaki son karesi beğeni topladı.

Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol'un Bebek Heyecanı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-07-2026 23:00

Televizyon dünyasının yakından tanıdığı iki başarılı isim anne ve baba olma heyecanını paylaşıyor. Rol aldığı "Kırmızı Oda", "Camdaki Kız" ve "Bir Sevdadır" gibi projelerle izleyicinin beğenisini kazanan oyuncu Feyyaz Şerifoğlu hayatını Kanal D haber spikeri Merve Dinçkol ile birleştirmişti. 29 Haziran 2025'te düzenlenen nikah töreniyle dünyaevine giren çift evlilik yaşantılarını gözlerden uzak bir şekilde sürdürmeye özen gösteriyor. Kariyerlerindeki başarıların yanı sıra uyumlarıyla da dikkat çeken ikili şimdilerde hayatlarının en özel dönemine hazırlanıyor.

Ramazan Ayında Gelen Müjdeli Haber

Evlilik süreçlerinde sekiz ayı geride bırakan çift geçtiğimiz şubat ayında hayranlarına büyük bir sürpriz yaşatmıştı. Sosyal medya hesapları üzerinden bebek beklediklerini ilan eden Şerifoğlu ve Dinçkol paylaşımlarına "Ramazan bereketiyle geldi" notunu eklemişti. İlk kez anne ve baba olma duygusunu tadacak olan çift o günden bu yana doğumu sabırsızlıkla bekliyor.

Kız Bebek İçin Geri Sayım Başladı

Doğuma sayılı günler kala başarılı haber spikeri Merve Dinçkol yaklaşık 121 bin takipçisinin bulunduğu kişisel Instagram hesabından yeni fotoğraf kareleri yayınladı. Eşi Feyyaz Şerifoğlu ile kamera karşısına geçen Dinçkol belirginleşen karnıyla pozlar verdi. Annelik heyecanını net bir şekilde gözler önüne seren Dinçkol bu özel albüme duygusal bir mesaj iliştirmeyi de ihmal etmedi. Paylaşımında, "En büyük heyecanımız, en güzel bekleyişimiz sensin kızım" ifadelerini kullanan ünlü spiker doğacak bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğunu da kesinleştirmiş oldu.

Sosyal Medyada Geniş Yankı Uyandırdı

Kısa sürede dijital platformlarda ve magazin sayfalarında hızla yayılan hamilelik fotoğrafları internet kullanıcıları arasında büyük bir sevinç yarattı. Çiftin samimi ve doğal halleri, hayranları ile sanat dünyasından pek çok isim tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Fotoğrafların altına yüzlerce tebrik yorumu bırakılırken takipçileri genç çifte sağlıkla bebeklerini kucaklarına almaları temennisinde bulundu. Doğum için gün sayan ünlü ikili bu süreçte aldıkları pozitif mesajlarla moral depolamaya devam ediyor.

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