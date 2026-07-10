Merve Boluğur Sosyal Medyadan Müjdeyi Verdi: "Hala Oluyorum!"

Uzun süredir televizyondan uzak bir yaşam süren oyuncu Merve Boluğur kişisel sosyal medya hesabı üzerinden ailesiyle ilgili sevinçli bir haberi takipçileriyle paylaştı. Dijital mecraları aktif kullanarak hayranlarıyla bağını koparmayan 38 yaşındaki ünlü isim Instagram platformu üzerinden yayınladığı son yazılı gönderide çifte mutluluk yaşadığını belirtti. Annesinin doğum gününü kutladığı özel günde bir müjde daha aldığını ifade eden başarılı oyuncu, "Hem annemin doğum günü hem hala oluyorum" sözleriyle hala olacağını ilan etti. Kısa sürede geniş bir etkileşim alan bu paylaşımın ardından yakın dostları ve çok sayıda takipçisi ünlü oyuncuya tebrik mesajları göndererek aile heyecanına ortak oldu.

Acemi Cadı'dan Bugüne Uzanan Süreç

Kanal D ekranlarında yayınlandığı dönemde Türk televizyon tarihinde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan "Acemi Cadı" dizisinde canlandırdığı "Ayşegül" karakteriyle erken yaşta şöhreti yakalayan Merve Boluğur uzun zamandır herhangi bir dizi veya sinema filminde rol almıyor. Profesyonel oyunculuk kariyerine mesafe koysa da özel hayatı ve dikkat çekici sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminin üst sıralarında kalmayı sürdürdü. Kameralardan uzak kaldığı dönemde kendi yaşam tarzına odaklanan ünlü figür takipçileriyle kurduğu doğrudan iletişimle popülaritesini canlı tutmayı başarıyor.

Ekranlara Dönüş Sorusuna Net Yanıt

Geçtiğimiz günlerde bir davete katılan ve burada magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan deneyimli oyuncu setlere ne zaman döneceği yönündeki sorulara da açıklık getirdi. Sektöre geri dönüp dönmeyeceği merak konusu olan Boluğur, "Bilmiyorum, şu an için üç nokta... Hayırlısı olsun. Ben zaten zevk aldığım şeyleri yapıyorum" diyerek net bir tarih vermekten kaçındı. Mevcut televizyon yapımlarını ve vizyondaki projeleri takip etmediğini belirten ünlü isim evdeki vaktini kitap okuyarak ve müzik dinleyerek değerlendirdiğini ifade etti. Son dönemde tamamen kendi içine dönük bir yaşam felsefesi benimsediğini dile getiren başarılı aktris şu anki dingin hayat rutininden memnun olduğunu sözlerine ekledi.