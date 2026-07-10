A.B.İ. Dizisinden Ayrılan Ayrılana: Yeni Sezon Öncesi Kriz

Kenan İmirzalıoğlu’nun başrolünde yer aldığı A.B.İ. dizisinde ayrılıklar peş peşe geliyor. Dizinin oyuncu kadrosundan teknik ekibine kadar büyük bir değişim söz konusu.

A.B.İ. Dizisinden Ayrılan Ayrılana: Yeni Sezon Öncesi Kriz
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-07-2026 22:32

"A.B.İ." dizisi, yeni yayın dönemi için hazırlıklara başlarken kulislerden çarpıcı ayrılık haberleri gelmeye başladı. Kenan İmirzalıoğlu’nun "Doğan Hancıoğlu" karakterini canlandırdığı yapımda yapımcılar radikal kararları arka arkaya devreye sokuyor. Sezon finaline bir bölüm kala kadın başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu’nun kadrodan ayrılmasıyla başlayan yaprak dökümü kısa sürede teknik ekibe de sıçradı. Projenin kurucu senaristi Eylem Canpolat, sezon finalinin yayınlandığı akşam projeyi bıraktığını duyurdu. Kulislerden sızan son bilgilere göre boşalan senaryo koltuğuna deneyimli kalem Ertan Kurtulan oturacak. Ancak değişim bununla sona ermiyor. Dizinin başarılı yönetmeni Cem Karcı da yeni sezonda görevini devreden isimler arasında bulunuyor.

Aksiyon Ağırlıklı Yeni Bir Dönem

Yapım ekibi yeni sezonda projenin genel atmosferini kökten değiştirmeyi hedefliyor. Edinilen bilgilere göre yeni bölümlerde dramatik ögeler yerini daha dinamik ve aksiyon ağırlıklı bir senaryoya bırakacak. Hikayede yaşanacak zaman atlaması köklü yenilenmenin temelini oluşturacak. Sezon finalinin son sahnesinde sadece ayakları görünen gizemli yeni kadın karakterin kim olacağı henüz netlik kazanmadı. Sektörde merak uyandıran bu yeni kadın başrol oyuncusu için cast çalışmalarını yetkililer gizlilikle yürütüyor. Değişen yeni hikaye örgüsü, mevcut karakterlerin bir kısmının da misyonunu tamamlamasına yol açtı.

Karakterlerin Hikayesi Son Buldu

Senaryodaki bu köklü revizyon oyuncu kadrosunda da zorunlu bir değişimi beraberinde getirdi. Doğan Hancıoğlu’nun halası Lamia karakterine başarıyla hayat veren usta oyuncu Tülay Bursa, hikayesinin bitmesi nedeniyle yeni dönemde kadroda yer almayacak. Benzer şekilde Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı Çağla karakterinin ablası Mahinur rolüyle izlediğimiz Esra Şengünalp de yeni bölümlerde kamera karşısına geçmeyecek. Dizide Hancıoğlu ailesinin hukuksal süreçlerini yöneten avukat Yılmaz rolünü üstlenen Serkay Tütüncü de senaryo gereği ekipten ayrılan bir diğer oyuncu oldu. Çekim takvimi yaklaşan dizinin, yenilenen kadrosu ve hareketli senaryosuyla ekrandaki varlığını nasıl sürdüreceği yakından takip edilecek.

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