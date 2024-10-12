Feridun Düzağaç 24 yıl sonra yeniden babalık sevinci yaşadı!

Müzisyen, uzun süredir birlikte olduğu partneri Tuğba Tanışık ile geçtiğimiz ayın sonunda bir kız bebeklerini kucaklarına aldı. Çift, kızlarına Vega ismini verdi. Bu isim, Çalgı Takımyıldızı’ndaki en parlak yıldız olmasının yanı sıra zenginlik ve çekiciliği de simgeliyor.

Düzağaç’ın ilk evliliğinden olan kızı Tuya Naz, Londra’da mimarlık eğitimi alıyor. Şimdi ise iki kız babası olan sanatçı, hem müzik kariyerinde hem de özel hayatında bu mutlulukla yoluna devam ediyor.

Usta müzisyen, 24 yıl aradan sonra yeniden yaşadığı bu babalık heyecanıyla sevenlerinin takdirini kazanmaya devam ediyor!