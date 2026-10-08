Ferhat Göçer'den Samimi İtiraf: "Alışveriş Beni Yorar Genelde Siyahçıyım!"

Galataport İstanbul'da görüntülenen Ferhat Göçer, alışveriş yapmayı sevmediğini ve genelde siyah giyindiğini belirterek samimi açıklamalarda bulundu.

Ferhat Göçer'den Samimi İtiraf:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-10-2026 10:06

Türk müziğinin güçlü seslerinden, hem doktorluk kariyeri hem de unutulmaz şarkılarıyla milyonların sevgisini kazanan Ferhat Göçer geçtiğimiz günlerde Galataport İstanbul'da objektiflere takıldı. Alışveriş tarzı ve alışveriş yapma alışkanlıkları hakkında basın mensuplarına samimi ve eğlenceli açıklamalarda bulunan ünlü sanatçı renkli giyinmek konusunda çocuklarından tavsiye aldığını ancak fotoğraflarda kendini renkli görünce rahatsız olduğunu belirtti.

"Alışveriş Beni Yorar Klip Çekimleri Sayesinde Yapıyorum"

Galataport İstanbul'da alışveriş merkezinde gezerken kameralara yansıyan Ferhat Göçer ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı. Alışveriş yapmayı pek sevmediğini ve bu durumun kendisini yorduğunu ifade eden başarılı şarkıcı şu esprili sözlerle dikkat çekti:

"Alışveriş beni yorar. Allah'tan klip çekimleri var, arada alışveriş yapmak zorunda kalıyorum. En son ne zaman klip çektiysem o zaman alışveriş yapmışımdır."

Gardırobunun Vazgeçilmezi Siyah

Giyim tarzında genellikle sade ve koyu renkleri tercih ettiğini dile getiren Ferhat Göçer gardırobunun temel renginin siyah olduğunu vurguladı. Ailesinin ve çocuklarının kendisini renkli giyinmeye teşvik ettiğini belirten sanatçı, bu konudaki esprili itirafına şöyle devam etti:

"Genelde siyahçıyım. Arada çocuklar 'Renkli giyin' diyorlar, mavi deniyorum. Ama sonra fotoğrafta görünce rahatsız oluyorum. Yine de değişmek lazım biraz..."

Sanatçının bu doğal ve samimi açıklamaları alışveriş merkezindeki hayranları ve magazin basınından tam not alırken Göçer'in renkli kıyafet denemelerine dair yaptığı bu özeleştiri gülümsetti.

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