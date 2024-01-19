Ferhat Göçer: Oğlumun annesine minnettarım

Ferhat Göçer, Bambaşka Sohbetler'de Ceyda Düvenci'nin konuğu oldu. Yapımcılığını BBO Yapım'ın üstlendiği Bambaşka Sohbetler'de Ferhat Göçer, bambaşka sohbetlere imza attı... 

Ferhat Göçer: Oğlumun annesine minnettarım
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-01-2024 19:40

AMELİYATHANEYE EN SON 7 YIL ÖNCE GİRDİM

Ferhat Göçer, "Cerrah olmayı seviyordum ama müzisyenlik ağır bastı" dediği duygularını şöyle anlattı: "En son 7 yıl önce ameliyathaneye girdim. Cerrah olmayı seviyordum ama müzisyenlik ağır bastı. Yaşım geldiğinde emekli olmayı tercih ettim. 25 yılın 17 senesinde doktorluk yaptım" dedi. 
 

EVDE 12 KEDİYLE YAŞIYORUZ

Ferhat Göçer, "Evde 12 kediyle yaşıyoruz. 3 köpeğimizi kaybettik, Ömür şimdi köpek için beni zorluyor, Labrador bir oğlum vardı, onun vefatından sonra yeniden köpek istemiyorum... Kedi ve köpeğin sevgisi tabii ki kıyaslanmaz ama, köpekle başka bir bağınız var" dedi. 

 

OĞLUMUN ANNESİNE MİNNETTARIM

Ferhat Göçer, oğlu Can'ın dünyanın en iyi 10 üniversitesinden birini kazandığını belirterek, oğlunun Londra Lucille Üniversitesi'nde de ekonomi bölümünde okuduğunu söyledi. Göçer: "İyi bir annenin, bir evlat yetiştiren annenin, bana hayattaki en büyük hediyesi. Minnettarım annesine. 1 ay ayaklarım yere basmadı, üniversitenin haberini alınca. Londra'nın göbeğinde harika bir okul" diyerek, oğlunun eğitimiyle duyduğu gururu Ceyda Düvenci ile paylaştı. 

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